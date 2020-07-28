Объем производства алюминия сократился на 1.4% кв/кв до 927 тыс. т, объем продаж при этом увеличился на 6.8% до 976 тыс. т. Продажи продукции с добавленной стоимостью упали на 14% кв/кв до 363 тыс. т из-за последствий эпидемии коронавируса. Средняя цена реализации алюминия составила $1 654/т (-11.3%) и складывалась из стоимости металла на Лондонской бирже металлов ($1 526/т) и средней реализованной премии в $128/т. Компания сообщила, что мировой спрос на алюминий в 1П20 сократился на 6.6% г/г до 30.3 млн т вследствие падения мирового спроса за пределами Китая (-15.4% до 12.3 млн т). За этот же период общемировое производство металла выросло на 1.8% до 32.1 млн. т, что привело к переизбытку на рынке.

Компания представила нейтральные результаты. Мы отмечаем хорошую динамику продаж — РУСАЛ избежал падения в условиях сокращения общемирового спроса на алюминий. Однако на финансовые показатели компании серьезное давление окажут снижение цен на алюминий и ухудшение ассортимента продукции — мы ожидаем сокращения EBITDA во 2К20 до $100 млн. Результаты 2П также могут оказаться удручающими, но в качестве защитной меры у РУСАЛа есть дивидендный поток от Норникеля — по нашим оценкам, поступления за 2020 составят $1млрд. Мы сохраняем наш долгосрочный рейтинг на уровне ВЫШЕ РЫНКА, но процесс восстановления в отрасли займет много месяцев, и доходы РУСАЛа во 2П20 будут по-прежнему очень волатильными.



