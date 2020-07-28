Рынок акций РФ повысится на фоне охлаждения инвесторов к защитным активам, рубль мало изменится в начале дня, полагают аналитики.

Попытки нефти подрасти и спрос на отечественную валюту в преддверии размещения ОФЗ будут поддерживать рубль, однако рост доллара на международном валютном рынке будет оказывать давление, считают они.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня в начале торгов не исключено повышение по индексу РТС, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

"Спрос на рынках акций в целом сохраняется, а наметившееся повышение доходности по казначейским облигациям США (доходность по 10-летним бумагам превысила 0,6% годовых) может отражать некоторое охлаждение интереса к "защитным" активам", — говорит он.

На российском валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации вблизи отметки 71,5 рубля по паре доллар-рубль, считает Старцев.

"С одной стороны, национальная валюта получит поддержку со стороны рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытки восстановления. С другой, давление на рубль будет оказывать динамика валют развивающихся стран, которые сегодня утром ослабевают по отношению к доллару. На таком фоне в начале сессии ожидаем стабилизации пары доллар/рубль в районе 71,6 рубля", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что рубль в паре с долларом будет торговаться в диапазоне 71,10-71,6 рубля.

Поддержку российской валюте окажут покупки рублёвой ликвидности в преддверии аукционов Минфина в среду и начавшийся налоговый период, добавляет он.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом в диапазоне 0,4-1,7% на фоне обсуждений новых мер поддержки экономики страны и восстановления глобального спроса на сжиженный природный газ.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,04-0,2%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,41%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,68%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,52%, южнокорейский KOSPI — на 1,71%, при этом японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,31%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,39%.

Стоимость нефти растет на 0,09% — до 43,94 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,09% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,174 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос девятый торговый день подряд, обновив максимумы с февраля и немного не дотянув до психологически значимого уровня 2900 пунктов по индексу Мосбиржи.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,76%, до 2884,88 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,81%, до 1266,16 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 16 копеек — до 71,57 рубля, евро вырос на 52 копейки, до 84,07 рубля, следует из данных Московской биржи.