Лента отчиталась об увеличении продаж на 8.9%, выручка достигла 217.0 млрд руб. Объем розничной выручки в 1П20 увеличился на 9.6% г/, в то время как в оптовом сегменте выручка упала на 19.4%. EBITDA по IAS 17 составила 22.1 млрд руб., рентабельность EBITDA — 10.2% (против 8.1% в 1П19). Чистая прибыль составила 9.4 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA Ленты улучшилось с 2.7x в 1П19 до 1.9x в 1П20 (IAS 17) в результате сокращения валового долга. Компания планирует пересмотреть стратегию во второй половине года.

Лента опубликовала хорошие результаты. Выручка продемонстрировала уверенный рост на фоне роста LfL-продаж (7.1% в 1П20 против —3.6% в 4К19) за счет увеличения потребительской корзины в период изоляции. Показатель EBITDA группы значительно увеличился (+36.7% г/г), превысив консенсус-прогноз на 23.4% благодаря эффективному контролю затрат (уровень коммерческих, общехозяйственных и административных расходов (SG &A) снизился в процентном отношении к выручке г/г до 17.6% против 19.1% в 1П19) и росту валовой рентабельности (23.3% против 22.5% в 1П19). В июле компания отметила первые признаки нормализации трафика, при этом показатели розничных продаж сохранялись на уровне 2К20. Несмотря на отсутствие негативных сигналов, учитывая сохраняющуюся макроэкономическую неопределенность, Лента осторожна в прогнозах на 2П20.



