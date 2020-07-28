Новые бюджетные стимулы в США и "голубиный" настрой ФРС поддержат спрос на риск ЕМ
В понедельник доходность ОФЗ срочностью 5-15 лет выросла на 1-2 б.п. Ближний участок кривой ОФЗ снизился в доходности на 2-4 б.п. Динамику рынка рублевых облигаций определяет слабый спрос на риск развивающихся стран со стороны глобальных инвесторов на фоне неудач в борьбе с пандемией коронавируса. За прошлую неделю число новых инфицированных COVID-19 в мире составило 1,7 млн человек.
Сегодня с утра настроения на рынках немного улучшились. Инвесторы ожидают позитивного влияния на экономику пакета новых стимулов в США, который на этой неделе обсуждается Сенатом. Также инвесторы ждут, что по итогам заседания на этой неделе американский центробанк сохранит около нулевые ставки и даст намек на сохранение стимулирующей монетарной политики в течение продолжительного времени. Рост аппетита к риску на глобальных рынках сегодня может способствовать восстановлению цен ОФЗ. Ждем снижения доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 5,75- 5,80% годовых.
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