НОВАТЭК (NVTK RX – ПОКУПАТЬ) опубликует финансовые результаты за 2 кв. 2020 г. по МСФО завтра, 29 июля. По нашей оценке, выручка сократится на 35% год к году и на 24% квартал к кварталу до 141 млрд руб. (1,95 млрд долл.). EBITDA, как мы полагаем, упадет на 45% и на 16% соответственно до 38 млрд руб. (0,53 млрд долл.), а рентабельность по EBITDA снизится на 4,5 п.п. год к году и вырастет на 2,4 п.п. за квартал до 27,0%. В долларах снижение EBITDA составило 51% год к году и 23% квартал к кварталу. Чистая прибыль, согласно нашим расчетам, уменьшится на 42% относительно уровня годичной давности до 40 млрд руб. (0,55 млрд долл.). В 1 кв. 2020 г. акционеры получили чистый убыток 31 млрд руб. (0,46 млрд долл.).

Падение цен на нефть и СПГ – ключевые факторы снижения выручки. В газовом сегменте основную негативную роль сыграло сокращение объема продаж газа в РФ на 4,5% год к году и на 21% квартал к кварталу до 14,4 млрд куб. м. На выручку в этом сегменте также отрицательно повлияло снижение объема поставок СПГ на 32% год к году до 2,5 млрд куб. м и средней цены СПГ квартал к кварталу. В сегменте жидких УВ объем продаж нафты, по нашим расчетам, увеличился на 4% год к году и 21% квартал к кварталу до 1,26 млн т, конденсата — на 24% и 19% до 0,49 млн т. Однако рост объемов продаж отдельных видов ЖУВ был недостаточным, чтобы компенсировать снижение цен на нефть. Средняя цена Urals упала во 2 кв. 2020 г., согласно

нашей оценке, на 54% год к году и 37% квартал к кварталу до 31 долл./барр., а цена Urals за вычетом экспортной пошлины – на 47% и на 28% соответственно до 27,3 долл./барр.

Ожидаем комментариев по рынку СПГ и его влиянию на проекты компании. Стабилизация цены Brent в диапазоне 40–45 долл./барр. и стабильность регулируемых цен на газ в РФ улучшают предсказуемость результатов основного бизнеса в 3 кв. и 2 п/г, однако динамика сегмента СПГ остается ключевым неизвестным. Мы ожидаем, что компания прокомментирует как свое видение рынка СПГ, в первую очередь в АТР, так и его влияние на график реализации новых проектов СПГ, запуск четвертой очереди проекта «Ямал СПГ» и вероятные сроки начала поступления дивидендов от «Ямала СПГ» его акционерам. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции НОВАТЭКа.



