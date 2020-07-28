С начала пандемии золото неуклонно растёт, но, по нашему мнению, его будущее не так безоблачно, как кажется. Основные факторы роста для золота — это мировые шоки, под что идеально подходит текущая пандемия, ослабление доллара, что также наблюдается в моменте (достаточно взглянуть на индекс доллара DXY), и падение реальных ставок в США, которые находятся глубоко в отрицательной зоне с конца марта. Но если взглянуть на последние два драйвера, становится ясно, что они почти полностью исчерпали весь свой потенциал, так как ставка ФРС уже у нуля (пускай и эта ситуация может продолжаться ещё длительное время), а продолжающееся сокращение ставок в развивающихся странах, напротив, будет позитивно для американской валюты. Что же касается экономического шока, то золото является прекрасным инструментом для того, чтобы пересидеть турбулентные периоды, однако в настоящее время у этого актива довольно много альтернатив. Если взглянуть на S&P500, то индекс вернулся к уровням до коронакризиса, не говоря уже о NASDAQ, которые обновляет очередные исторические максимумы. В этой связи золото уже не выглядит как актив, где можно переждать «бурю». Есть вероятность, что инвесторы в текущие цены закладывают риски «второй волны» или неопределенность, связанную с надвигающимися президентскими выборами в США, но это все же противоречит динамике мировых фондовых индексов.

По нашему мнению, участники рынка скорее разделились на два лагеря, и, видимо, только время решит, кто из них окажется прав. Мы считаем, что у золота есть все шансы удержаться у текущих уровней и даже обновить локальные максимумы в самой ближайшей перспективе, особенно если реализуются риски второй волны и выборов в США. Однако в более долгосрочном периоде мы не видим большой поддержки для актива, и предполагаем, что он может вернуться к 1600-1700 уже к концу года, если, конечно, 2020 не подготовил нам ещё какие-нибудь неприятные сюрпризы.



