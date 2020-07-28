Русал сократил продажи алюминия на 10% во втором квартале в годовом выражении. Продажи алюминия во втором квартале составили 976 000 тонн по сравнению с 1,08 миллиона тонн за аналогичный период годом ранее. К первому кварталу продажи выросли на 6,8%. Компания сообщила, что адаптировалась к изменению рынка, вызванному коронавирусом, направив часть продаж на рынки Азии, доля которых выросла в портфеле до 27% во втором квартале с 15% в первом квартале. Средние цены на алюминий упали на 10,4% до $1 756 за тонну в первой половине года, сообщила компания.

Продажи Русала сократились из-за влияния на спрос пандемии коронавируса. При этом, наблюдается снижение доли высокомаржинальной продукции в структуре продаж, которая во втором квартале составила 37%, что может негативно отразиться на рентабельности. Дополнительное давление также оказывает падение цен на алюминий. В результате компания может продемонстрировать резкое ухудшение финансовых показателей по итогам первого полугодия, что, впрочем, уже отражено в котировках. Ожидаем, что во втором полугодии ситуация в мировой экономике будет улучшаться, а спрос на алюминий постепенно восстанавливаться, что будет способствовать росту курсовой стоимости акций Русала.