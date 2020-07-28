Лента в первом полугодии 2020 года увеличила выручку на 8,9% по сравнению с показателем за первое полугодие 2019 года, до 216,975 млрд рублей. В том числе розничная выручка компании увеличилась на 9,6% (до 213,447 млрд рублей). Чистая прибыль ритейлера по МСФО составила 9,357 млрд рублей после убытка в размере 4,453 млрд рублей в первом полугодии 2019 года, сообщила компания. Валовая прибыль выросла на 12,7%, до 50,541 млрд рублей. Валовая маржа составила 23,29% против 22,52% годом ранее. EBITDA увеличилась на 36,7%, до 22,072 млрд рублей. Рентабельность EBITDA повысилась до 10,17% с 8,1% в январе-июне 2019 года.

Лента продемонстрировала сильные результаты работы по итогам первого полугодия, которые оказались выше ожиданий рынка. Рост розничной выручки вкупе с контролем затрат привели к увеличению рентабельности по EBITDA относительно 2019 года на 2,1 п.п. Принимая во внимание, восстановление трафика во второй половине года на фоне ослабления ограничительных мер, а также развитие онлайн каналов продаж компанией, можно ожидать продолжения позитивной динамики результатов ритейлера, что создает предпосылки продолжения роста курсовой стоимости его акций.