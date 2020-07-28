Вчера российские компании платили НДС и НДПИ, что, по нашим расчетам, привело к оттоку из банковской системы 600–650 млрд руб. ликвидности. Однако денежный рынок отреагировал на это сдержанно. По нашим оценкам, ставка RUONIA повысилась примерно на 5 бп, закрывшись чуть выше 4,0%. В свою очередь средняя ставка однодневного валютного свопа выросла на 14 бп (до 3,90%), а индекс RUSFAR поднялся на 2 бп, до 4,03%. Полагаем, что рост однодневных ставок смягчил относительно высокий запас свободных резервов, накопленный банками.

По нашим оценкам, по состоянию на утро понедельника баланс свободных резервов в банках составил около 450 млрд руб., плюс еще 2,8 трлн руб. сосредоточено на корсчетах в ЦБ – против 2,6 трлн руб., необходимых для выполнения требований усреднения. В этих условиях большинство банков не приняли участие в аукционе 7-дневных депозитов Федерального казначейства и двух аукционах краткосрочного репо, ограничившись привлечением всего 200 млн руб. в рамках однодневного репо. Сегодня Банк России проведет недельный депозитный аукцион.

На прошлой неделе регулятор снизил лимит по данному инструменту на 240 млрд руб., до 1,46 трлн руб., в то время как банки предложили к размещению в общей сложности 2,2 трлн руб. На этот раз, как мы полагаем, ЦБ повысит лимит примерно до 2,0 трлн руб. В целом мы ожидаем, что на этой неделе ставки овернайт продолжат расти в условиях дальнейшей уплаты налогов. Ставки NDF и кросс-валютных свопов вчера почти не изменились. Трехмесячная ставка NDF (OIS) закрылась на отметке 3,90%, а 2-летняя ставка (OIS) составила 3,85%. Трехмесячная ставка Mosprime опустилась на 4 бп, до 4,56%, вслед за снижением ключевой ставки Банком России. Однако котировки FRA выросли на 4–5 бп на фоне фиксирования прибыли некоторыми игроками – в результате 3x6 FRA закрылась на отметке 4,49%, а 9x12 FRA составила 4,57%. Кривая процентных свопов почти по всей длине сместилась вверх на 2–3 бп. На базисной кривой существенных движений не наблюдалось.