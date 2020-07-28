Аппетит к рисковым активам по-прежнему является ключевым фактором для рубля
Российская валюта в утренние часы остается вблизи отметки 71.7 в паре с долларом США. Несмотря на продолжающееся ослабление доллара, валюты-аналоги рубля (турецкая лира, мексиканский песо, южноафриканский ранд) сегодня на старте торгов слабеют против «американца». Как следствие, и риски по рублю сегодня скорее смещены в сторону умеренного ослабления. В паре с евро рубль торгуется выше 84, европейская валюта продолжает получать поддержку после согласования общеевропейского фонда для восстановления экономики ЕС. Нефтяные котировки в утренние часы остаются вблизи отметки 44 долл./бар. (Brent), что, тем не менее, не оказывает значимой поддержки российской валюте. Аппетит к рисковым активам по-прежнему является ключевым фактором для рубля. Отметим, что спрос на иностранную валюту в ближайшие две недели может поддерживать конвертация рублевых дивидендов в валюту. На неделе с 13 по 17 июля взвешенный средний поток платежей в российской экономике был на 11.3% ниже своего нормального значения. Наибольшее отклонение наблюдается в отраслях экспорта и промежуточного потребления, в результате чего восстановление экономики остается неравномерным. Мы сохраняем мнение о том, что дальнейшее восстановление российской экономики будет довольно медлен
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