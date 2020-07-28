Магнит представит свои неаудированные финансовые и операционные результаты 30 июля в четверг. Мы ожидаем, что пандемия и режим самоизоляции положительно отразились на результатах компании, что позволит показать положительную динамику во всех основных сегментах, включая магазины косметики и супермаркеты. Увеличение плотности продаж и эффект операционного рычага, вкупе со снижением общего уровня промо, могут положительно отразится на рентабельности. Закрытые границы и низкий спрос в общепите, вероятно, поддержат крупнейших отечественных ритейлеров и во второй половине года.

Продажи Магнита, согласно нашим расчетам, увеличились за период на 13,7% г/г при росте розничной выручки на 13,5% г/г. В основном подобный результат мог быть достигнут благодаря значительному росту плотности продаж на фоне пандемии и хорошим LFL-показателям. Мы ожидаем, что сопоставимые продажи Магнита выросли на 5,5% при сильном падении трафика, но еще более сильном росте среднего чека. Данный эффект мы уже наблюдали в результатах других ритейлеров, и он связан с тем, что во время самоизоляции покупатели посещали магазины реже, но покупали за раз намного больше. Согласно комментариям менеджмента, ритейлер планировал еще сильнее замедлить темпы открытий, и мы ожидаем рост торговой площади всего на 4,8% г/г против +8,3% г/г в предыдущем квартале.

Во 2К 2019 г. сформировался эффект высокой базы сравнения по рентабельности валовой прибыли, но мы, тем не менее, ожидаем, что компании удастся продемонстрировать результаты еще лучше. Это связано со стабилизацией промо-активности, а также процессом оптимизации товарных потерь и логистических расходов. Негативный эффект на валовую рентабельность могла оказывать раскатка карт лояльности.

Рентабельность EBITDA могла увеличиться на 0,3 п.п. в силу динамики валовой маржи, а также снижения доли расходов SG&A. Мы ожидаем, что компании удалось снизить маркетинговые расходы на фоне более низкого промо. Также положительное воздействие на рентабельность при росте плотности продаж будет оказывать эффект операционного рычага. Частично положительные эффекты будут нивелированы ростом расходов на персонал. Прочие доходы компании, включая субаренду, могли уменьшится по сравнению с прошлым годом.

Падение уровня ставок в стране могло благоприятно отразится на финансовых расходах Магнита. Мы также ожидает, что некоторое укрепление рубля позволит продемонстрировать положительный эффект от курсовых разниц.



