Изменение настроений в сторону позитива поддержало котировки суверенных евробондов ЕМ
На мировых рынках бегство в качество вчера несколько замедлилось, в результате большинство суверенных евробондов ЕМ
завершили день подъемом котировок. Длинные российские бумаги поднялись в цене на 20–60 б.п., в целом наравне с
аналогами, соответственно, кривая доходности опустилась на 2–3 б.п. Наибольшим спросом вновь пользовался самый
длинный RUSSIA’47 (YTM 3,20%), доходность которого уже на 2–5 б.п. ниже более коротких RUSSIA’42 (YTM 3,22%) и
RUSSIA’43 (YTM 3,25%). Сегодня сохраняются довольно позитивные настроения, поэтому российские облигации начнут
торговый день в плюсе.
Некоторый позитив на рынках, а также вечерний подъем нефтяных цен вчера нисколько не отразились на корпоративном сегменте. Котировки на кривой Газпрома даже колебались в сторону снижения, завершив день в символическом минусе. Остальные бумаги, за очень редким исключением, остались на месте. Выпуск POGLN’22 (YTС 5,36%), видимо, на волне роста цен на золото, подорожал на 0,25 п.п. Длинный бонд Домодедово HCDNDA’23 (YTM 5,10%) прибавил 0,35 п.п., реагируя на постепенное восстановление авиасообщения. Он так и продолжает торговаться с дисконтом к более короткому HCDNDA’21 (YTM 5,37%). По всей видимости, у инвесторов сохраняется уверенность, что компания может прибегнуть к реструктуризации последнего.
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