На мировых рынках бегство в качество вчера несколько замедлилось, в результате большинство суверенных евробондов ЕМ

завершили день подъемом котировок. Длинные российские бумаги поднялись в цене на 20–60 б.п., в целом наравне с

аналогами, соответственно, кривая доходности опустилась на 2–3 б.п. Наибольшим спросом вновь пользовался самый

длинный RUSSIA’47 (YTM 3,20%), доходность которого уже на 2–5 б.п. ниже более коротких RUSSIA’42 (YTM 3,22%) и

RUSSIA’43 (YTM 3,25%). Сегодня сохраняются довольно позитивные настроения, поэтому российские облигации начнут

торговый день в плюсе.

Некоторый позитив на рынках, а также вечерний подъем нефтяных цен вчера нисколько не отразились на корпоративном сегменте. Котировки на кривой Газпрома даже колебались в сторону снижения, завершив день в символическом минусе. Остальные бумаги, за очень редким исключением, остались на месте. Выпуск POGLN’22 (YTС 5,36%), видимо, на волне роста цен на золото, подорожал на 0,25 п.п. Длинный бонд Домодедово HCDNDA’23 (YTM 5,10%) прибавил 0,35 п.п., реагируя на постепенное восстановление авиасообщения. Он так и продолжает торговаться с дисконтом к более короткому HCDNDA’21 (YTM 5,37%). По всей видимости, у инвесторов сохраняется уверенность, что компания может прибегнуть к реструктуризации последнего.