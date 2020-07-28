Доходности ОФЗ продолжают расти
Первая полноценная торговая сессия после решения ЦБ снизить ставку на 25 б.п. завершилась продолжением роста доходностей ОФЗ. Правда, биржевые обороты на рынке рублевого госдолга остаются минимальными – вчера совокупный объем сделок едва превысил 9 млрд руб. Кривая рублевых госбумаг поднялась в среднем на 2–5 б.п. с наибольшим движением на дальнем конце. При этом рубль, несмотря на волатильный торговый день, немного, но укрепился (плюс 0,2%), подорожав, как и большинство валют развивающихся стран против доллара.
Как мы уже отмечали, несмотря на очередной шаг по смягчению денежно-кредитной политики, факторов для снижения доходностей ОФЗ мы не видим и ждем продолжения продаж рублевых госбумаг в среднесрочной перспективе как минимум. Одним из аспектов, оказывающих давление на кривую, является политика Минфина по предоставлению премий на аукционах при большом плане по займам. Это также способствует снижению активности участников на вторичном рынке и смещает акцент на первичный, где можно купить необходимый объем бумаг дешевле. Сегодня, как обычно, будут объявлены параметры предстоящих аукционов Минфина. Мы думаем, что ведомство выберет пятилетние ОФЗ 26234 (среднесрочные облигации менее подвержены продажам в последнее время по сравнению с длинными) и выпуск с плавающим купоном.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200728/831836382.html