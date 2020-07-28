Первая полноценная торговая сессия после решения ЦБ снизить ставку на 25 б.п. завершилась продолжением роста доходностей ОФЗ. Правда, биржевые обороты на рынке рублевого госдолга остаются минимальными – вчера совокупный объем сделок едва превысил 9 млрд руб. Кривая рублевых госбумаг поднялась в среднем на 2–5 б.п. с наибольшим движением на дальнем конце. При этом рубль, несмотря на волатильный торговый день, немного, но укрепился (плюс 0,2%), подорожав, как и большинство валют развивающихся стран против доллара.

Как мы уже отмечали, несмотря на очередной шаг по смягчению денежно-кредитной политики, факторов для снижения доходностей ОФЗ мы не видим и ждем продолжения продаж рублевых госбумаг в среднесрочной перспективе как минимум. Одним из аспектов, оказывающих давление на кривую, является политика Минфина по предоставлению премий на аукционах при большом плане по займам. Это также способствует снижению активности участников на вторичном рынке и смещает акцент на первичный, где можно купить необходимый объем бумаг дешевле. Сегодня, как обычно, будут объявлены параметры предстоящих аукционов Минфина. Мы думаем, что ведомство выберет пятилетние ОФЗ 26234 (среднесрочные облигации менее подвержены продажам в последнее время по сравнению с длинными) и выпуск с плавающим купоном.