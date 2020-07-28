В ближайшие три года на газовые проекты будет направлено 30% капвложений Газпром нефти, и в 2024-2026 годах, после ввода в эксплуатацию новых месторождений на Ямале, доля газа в совокупной добыче углеводородов компании достигнет 45% (против 34% в 2019 году), что в перспективе означает возможность небольшого превышения наших прогнозов. В числе новых проектов — освоение ачимовских залежей Уренгойского, Бованенковского и Харасавэйского месторождений.

Сейчас компания ведет строительство нового газопровода, который соединит Новопортовское и другие месторождения на Ямале с газопроводом Газпрома. Пока на Новопортовском месторождении добытый газ закачивается обратно в подземные газохранилища. Новый трубопровод мощностью 20,5 млрд куб. м газа и протяженностью 115 км пройдет через Обскую губу. Ожидается, что он будет сдан зимой 2021 года. Строительство морской части трубопровода должно быть завершено к октябрю этого года. Газопровод станет частью газовой инфраструктуры проекта "Газ Ямала", также включающего в себя расширение газоподготовительных мощностей на Новопортовском месторождении до 17,5 млрд куб. м.

Одновременно компания также изучает разные варианты извлечения новых объемов жидких углеводородов из более глубоких неоком-юрских отложений на принадлежащих Газпрому Бованенковском и Харасавэйском месторождениях: освоение этих пластов должно начаться в 2025-2026 годах. Выход на плато ожидается в 2031 году с доведением добычи газа до 38 млрд куб. м и добычи газового конденсата до 4,1 млн т. Рассматриваются такие варианты, как строительство нового морского терминала в Обской губе и железной дороги. Окончательное решение будет принято в 2021 году.