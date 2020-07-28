На финансовых рынках, на первый взгляд, сохраняется благоприятная обстановка: индекс акций S&P лишь на 4% ниже максимума, то есть почти все потери от распродажи в феврале-марте этого года были компенсированы, несмотря на то, что ситуация в реальном секторе экономики еще далека от полного восстановления до предкризисного уровня — на это указывают высокий уровень безработицы (16,2 млн получающих пособия по безработице против 2-3 млн до кризиса), слабая отчетность многих компаний за 2 кв., а также рост просрочки по кредитам. Кроме того, в США наблюдается сильный подъем второй волны COVID-19 (во многом как следствие раннего снятия режима самоизоляции в период первой волны), который уже оказывает влияние на экономическую статистику (в июле индекс активности PMI в сфере услуг остался в зоне спада, хотя консенсус-прогноз предполагал повышение активности, не сильно лучше ситуация в обрабатывающих секторах). Также вторая волна (как свидетельство в глазах многих американцев неспособности правительства справиться с ситуацией) влияет и на политическую ситуацию в США (согласно опросам, если бы выборы состоялись сейчас, то победителем стал бы демократ Дж. Байден, что за 99 дней до фактических выборов указывает на более низкую вероятность победы Д Трампа).

Но за наличие такого благоденствия на финансовых рынках была заплачена высокая цена: баланс ФРС с сентября 2019 г. почти удвоился (с 3,8 трлн долл. до 7,2 трлн долл.), при этом, судя по подготовке еще одного фискального пакета стимулирования на 1 трлн долл., это не предел. Доходности вдоль кривой UST находятся на минимумах, например, 10-летние бонды имеют лишь YTM 0,6% (против YTM 2,15% в июле прошлого года). Такие масштабные вливания смогли лишь сохранить ценообразование рынка американских акций: средневзвешенный показатель P/E составляет всего 24х, что соответствует доходности 4,17% годовых — существенно выше 10-летних UST. Это указывает на произошедший значительный рост премии за риск (то есть в действительности удручающее настоящее изменило представление инвесторов о будущем). Если бы эта премия не изменилась, то сейчас значение индекса S&P было бы, по крайней мере, в два раза больше. 28 июля 2020 г.

Высокая премия за риск, с одной стороны, и огромная долларовая денежная масса, с другой, заставляют инвесторов искать защиту (от риска и от обесценения фиатных денег), что способствует росту цен на золото (также вновь появился локальный интерес к криптовалютам), на другие ценные металлы (в частности, серебро). Мы ожидаем, что индекс S&P продолжит отставать от золота, а золото будет расти вслед за беспрецедентным увеличением (+23% г./г.) долларовой денежной массы. Геополитическая напряженность (прежде всего, между США и Китаем) также способствует притоку средств в золото (в качестве альтернативы доллару и защиты от возможной блокировки расчетов в этой валюте). Сильный рост золота в последние дни (с середины июля на 8%), скорее всего, является следствием появившегося технического момента (когда умеренный, но стабильный рост становится заметен большинству инвесторов) на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в США.



