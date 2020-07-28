ЦБ опубликовал отчет об инфляционных ожиданиях за июль и свой комментарий к нему. В целом значимых для решений по ДКП изменений не произошло, что неудивительно: курс рубля остается относительно стабильным, а потребительский спрос – подавленным, а в таких условиях инфляции некуда разгоняться.

Единственное, что беспокоит респондентов – цены на бензин и услуги ЖКХ, впрочем, на деле за неконтролируемое и избыточное их удорожание бояться точно не стоит: и то и другое регулируется государством, а потому рост цен на них будет в рамках ~4% по итогам года.

Так, несмотря на видимое повышение цен на бензин в последние недели (+ ~50 коп./л), суммарный их рост с начала года составил лишь 1,7%, а на дизтопливо – всего 0,4%. Если же сравнивать с июлем прошлого года, то бензин подорожал на 2,3% г./г., а дизтопливо – на 1,2% г./г. Напомним, что внутренние цены на бензин фактически не связаны с колебаниями мировых цен на нефть и курса рубля из-за действия демпфера во внутренней налоговой системе; их темп роста не превышает инфляцию за год. Похожая история и с тарифами ЖКХ: они индексируются с оглядкой на прогнозируемый уровень инфляции, который также находится в рамках 4%.

Впрочем, население больше всего реагирует именно на острые скачки цен за короткий промежуток времени и мало обращает внимания на медленный, но в совокупности более заметный рост. Так, например, почему-то домохозяйства не волнует продолжающийся рост цен на сахар и крупу, недельные темпы которого превышают удорожание бензина. При этом традиционно снижение цен также остается практически «незаметным» для населения: например, с начала года цены на яйца снизились почти на 10%.

Но мы не раз упоминали о том, что население часто обращает внимание на сезонный рост цен (не влияющий на темпы инфляции г./г.), воспринимая его как нечто устойчивое. Однако ЦБ вполне знаком с этим явлением и игнорирует его при принятии решений. При этом сейчас, когда очевидно преобладание дезинфляционных факторов (об этом, кстати, говорила Э. Набиуллина во время последней конференции ЦБ), на наш взгляд, значимость инфляционных ожиданий населения для регулятора сильно уменьшилась.



