Сегодня доллар США в паре с рублем пытается с третьей попытки пройти серьезный уровень сопротивления в районе 72-72.40.

Думаю, что все-таки это случится, и у доллара откроются перспективы выхода к целям на уровне 75. Движение, скорее всего, будет не быстрым, а постепенным с периодическими откатами.

Если в Банке России и Минфине строго будут выполнять бюджетное правило, то уже в августе мы получим практически нулевое вмешательство со стороны регуляторов в курсообразование рубля.

Рубль станет и де-юре, и де-факто свободно плавающей валютой. Теперь любые притоки-оттоки средств в российские активы, налоговый период и конвертация дивидендов будут в моменте оказывать влияние на курс нашей валюты.

Но главное, что будет определять общую динамику рубля – это уровень ключевой ставки, который, как известно, находится на историческом минимуме.



