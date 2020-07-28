Вчерашний день войдет в историю прежде всего тем, что переписаны абсолютные исторические максимумы по золоту почти 9-летней давности. Последний раз золото стоило так дорого в сентябре 2011 года. Произошло это на фоне ослабления доллара по отношению к другим валютам и роста тревоги глобальных инвесторов за будущее мировой экономики. Казалось бы, ну вот — инвесторы бегут в золото и должны по идее уходить с рынка акций. Но то, что мы видим, полностью противоречит теории. Инвесторы с одной стороны, активно покупают золото, а с другой, продолжают активно покупать и акции. И вчерашний день тому подтверждение.

Первую половину дня участники рынка раскачивались и думали что делать. А поскольку новых идей на рынке нет, то после некоторого раздумья решили воспользоваться старыми — денег на рынке много, а будет еще больше и поэтому надо покупать. И со второй половины торгов рынок стал «раскочегариваться». Помогала росту и обстановка на сырьевых рынках. Ведь слабый доллар способствовал росту не только золота, но и других сырьевых активов. Именно поэтому акции сырьевых компаний пользовались вчера повышенным спросом у инвесторов, и только в среднем они выросли вчера на 2,83%. А лучшие из них, такие как Newmont Corporation (NEM, +3,43%), Dow Inc. (DOW, +3,26%) и Freeport McMoRan (FCX, +3,35%), уверенно преодолели планку роста в 3%.

Достаточно мощно смотрелись акции технологического сектора. Впрочем, это и не удивительно — они по-прежнему остаются самым желанным объектом инвестиций. Но все же самыми востребованными вчера оказались акции биотехнологических компаний. Именно они продемонстрировали максимальный рост среди всех акций, входящих в индекс S&P500. Особенно хорошо смотрелись акции таких компаний как Regeneron Pharmaceuticals (REGN, +4,67%), Biogen (BIIB, +5,09%) и Alexion Pharmaceuticals (ALXN, +5,28%). Ну, и конечно же, не обошли инвесторы стороной и биотехнологическую компанию Moderna (MRNA, +9,15%), с разработками которой многие связывают будущую победу над коронавирусом.

Что же касается отстающих, то вчера ими оказались акции компаний, работающих в коммунальном и электроэнергетическом секторах, а также акции банков. Однако в этом ничего удивительного нет, и мы просто наблюдали чисто технический переток средств из защитных активов в акции роста.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 27 июля было заключено более 600 тысяч сделок с акциями 1 184 эмитентов на общую сумму 550 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 28 июля. После достаточно уверенного роста в понедельник быки сегодня пока не спешат к закреплению своего вчерашнего успеха. Хотя в принципе за ночь мало что изменилось по сравнению со вчерашним днем. Более того, есть некоторые признаки улучшения ситуации по коронавирусу. Пока еще очень слабые, но все же есть. Однако вчерашний рост, наверное, был слишком уж сильным (относительно, конечно!) и поэтому будет вполне логичным, если мы сегодня даже на вполне позитивном фоне увидим некоторую фиксацию прибыли. К тому же многие участники рынка предпочтут взять паузу в преддверии завтрашней пресс-конференции Председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам очередного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC), а также накануне выхода квартальной отчетности супер монстров триллионеров — Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Alphabet (GOOGL), которая появится на свет в четверг после торгов.





Поэтому по итогам первой половины дня мы наблюдаем ничего не решающие со стратегической точки зрения бои местного значения, где все внимание инвесторов обращено не столько на определение глобального тренда, сколько на акции отдельных наиболее интересных компаний. А к последним, безусловно, нужно отнести, прежде всего, акции тех компаний, чья отчетность будет появляться сегодня и завтра до начала торгов и сразу же после их окончания. Список этот достаточно большой, но наиболее интересные среди них это, безусловно, такие компании как Pfizer (PFE), McDonald’s (MCD), Altria (MO), чья отчетность будет опубликована сегодня до торгов. После финального гонга сегодня же выйдет отчетность таких интереснейших компаний как Visa (V), Starbucks (SBUX) и, конечно же, Advanced Micro Devices (AMD). Ну, а завтра днем инвесторы будут иметь возможность познакомиться с итогами деятельности за 2-й квартал 2020 года таких компаний как Boeing (BA), General Electric (GE) и General Motors (GM). Как видите, участникам рынка есть за чем следить и что выбирать в свои инвестиционные портфели.





Что же касается общих прогнозов на сегодняшний день, то скорее всего торги пройдут в достаточно спокойной обстановке с небольшой фиксацией прибыли по всему фронту бумаг. Что в итоге приведет к незначительному снижению индексов в пределах 0,5%.