Вновь, вновь золото манит нас
Вчерашний день войдет в историю прежде всего тем, что переписаны абсолютные исторические максимумы по золоту почти 9-летней давности. Последний раз золото стоило так дорого в сентябре 2011 года. Произошло это на фоне ослабления доллара по отношению к другим валютам и роста тревоги глобальных инвесторов за будущее мировой экономики. Казалось бы, ну вот — инвесторы бегут в золото и должны по идее уходить с рынка акций. Но то, что мы видим, полностью противоречит теории. Инвесторы с одной стороны, активно покупают золото, а с другой, продолжают активно покупать и акции. И вчерашний день тому подтверждение.
Первую половину дня участники рынка раскачивались и думали что делать. А поскольку новых идей на рынке нет, то после некоторого раздумья решили воспользоваться старыми — денег на рынке много, а будет еще больше и поэтому надо покупать. И со второй половины торгов рынок стал «раскочегариваться». Помогала росту и обстановка на сырьевых рынках. Ведь слабый доллар способствовал росту не только золота, но и других сырьевых активов. Именно поэтому акции сырьевых компаний пользовались вчера повышенным спросом у инвесторов, и только в среднем они выросли вчера на 2,83%. А лучшие из них, такие как Newmont Corporation (NEM, +3,43%), Dow Inc. (DOW, +3,26%) и Freeport McMoRan (FCX, +3,35%), уверенно преодолели планку роста в 3%.
Достаточно мощно смотрелись акции технологического сектора. Впрочем, это и не удивительно — они по-прежнему остаются самым желанным объектом инвестиций. Но все же самыми востребованными вчера оказались акции биотехнологических компаний. Именно они продемонстрировали максимальный рост среди всех акций, входящих в индекс S&P500. Особенно хорошо смотрелись акции таких компаний как Regeneron Pharmaceuticals (REGN, +4,67%), Biogen (BIIB, +5,09%) и Alexion Pharmaceuticals (ALXN, +5,28%). Ну, и конечно же, не обошли инвесторы стороной и биотехнологическую компанию Moderna (MRNA, +9,15%), с разработками которой многие связывают будущую победу над коронавирусом.
Что же касается отстающих, то вчера ими оказались акции компаний, работающих в коммунальном и электроэнергетическом секторах, а также акции банков. Однако в этом ничего удивительного нет, и мы просто наблюдали чисто технический переток средств из защитных активов в акции роста.
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 27 июля было заключено более 600 тысяч сделок с акциями 1 184 эмитентов на общую сумму 550 миллионов долларов США.
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