Ослабление рубля и низкий аппетит к риску на глобальных рынках оказывают давление на цены ОФЗ.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник доходность ОФЗ срочностью 3-15 лет выросла на 4 б.п. Снижение цен рублевых облигаций происходило на фоне ослабления рубля и снижения аппетита к риску на глобальных рынках. Инвесторы обеспокоены возможными новыми ограничениями в связи с распространением коронавируса, а также слабой отчетностью крупных компаний за второй квартал.

Минфин РФ сегодня проведет размещение 6-летнего флоатера ОФЗ 29014 (лимит не объявлен) и 5-летнего выпуска с фиксированным купоном ОФЗ 26234 на 30 млрд руб. За первые три недели июля Минфин разместил ОФЗ на 198 млрд руб. (по 66 млрд руб. в среднем за неделю). Для выполнения квартального плана по размещению ОФЗ на 1 трлн рублей Минфину необходимо увеличить продажи гособлигаций до 80 млрд руб. в неделю. Большой объем предложения нового госдолга при слабом спросе нерезидентов оказывает давление на доходность ОФЗ. Сегодня суммарный объем размещения может составить 60-80 млрд руб. с премией к вторичному рынку до 5 б.п. Среднесрочные ОФЗ пользуются спросом инвесторов в период ухудшения рыночной конъюнктуры. До объявления итогов заседания ФРС и принятия нового пакета экономических стимулов в США не ожидаем усиления спроса на активы развивающихся стран.



