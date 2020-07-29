Попытки начать коррекцию на российском рынке акций вчера не увенчались успехом – под вечер начались покупки, в результате чего Индекс Мосбиржи закрылся ростом почти на 0,4%. Во многом это было связано с сильным ослаблением рубля, которое поддерживало акции экспортеров.

Однако после нашего закрытия внешний фон ухудшился – американские фондовые индексы закрылись существенным снижением. Не помогло даже то, что ФРС объявила о продлении на три месяца программ кредитования экономики, тем самым продолжив накачку финансовой системы ликвидностью.

В минусе американские фьючерсы и сегодня с утра. Таким образом, сложились все предпосылки для коррекции и у нас после 10 сессий непрерывного роста. Рынок акций выглядит локально перекупленным, да и Индекс Мосбиржи вплотную подошел к сопротивлению в районе 2900 пунктов.

Причем вечером падение может ускориться, если оправдаются ожидания, что сегодня на пресс-конференции глава ФРС США Джером Пауэлл даст прозрачные намеки на скорое сворачивание программ помощи экономики.

Так что можно рискнуть и открыть спекулятивные шорты по бумагам банков, а также нефтянке.

Однако сильного снижения мы не ждем. Отечественные бумаги будут получать поддержку от продолжающегося перетока средств из долгового рынка в акции, а также реинвестирования части поступающих дивидендов.

Нефть, кстати, начала жить своей, отдельной от остальных активов жизнью. Котировки совсем не отреагировали на последнее сильное ослабление доллара к корзине мировых валют, что настораживает: при дальнейшем ухудшении рыночной ситуации нефть может попробовать на прочность отметку 40 долларов за баррель. Вероятность такого движения резко возрастет в случае публикации сегодня негативных данных по запасам нефти.

Рубль также игнорирует динамику доллара к корзине валют. Вчерашний обвал «россиянина» на 1,3% можно объяснить покупкой валюты нерезидентами на полученные дивиденды, и увеличением спроса на валюту со стороны населения, готовящегося провести остаток лета на заморских курортах. Далеко не факт, что эти драйверы сегодня окажутся исчерпанными.

Рекомендуем внимательно смотреть за рынком ОФЗ. Если на нем начнутся серьезные распродажи, то рубль обвалится очень сильно в результате конвертации вырученных рублей в валюту.

В целом же до конца недели ждем, что пара доллар-рубль перешагнет отметку 73, после чего возможна непродолжительная консолидация, если внешний фон не будет ухудшаться.



