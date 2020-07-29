Во вторник повышение по большинству высоколиквидных бумаг приостановилось, индекс РТС остался в рамках консолидационного диапазона. Аэрофлот (AFLT) подешевел на 4.5% после объявления Правительством РФ планов по выпуску допэмиссии акций авиаперевозчика в целях привлечения капитала. Полюс (PLZL) потерял 3.7% на фоне приостановки роста мировых цен на золото. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза (SNGS) подешевели на 2.0%, корпорации Алроса (ALRS) – на 1.6%, Татнефти (TATN) – на 0.9%. Тем временем акции ММК (MAGN) подорожали на 3.2% в преддверии публикации отчетности по международным стандартам за второй квартал текущего года (ожидается сегодня).

Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, Южуралникель (UNKL) вырос на 39.8%, Лензолото (LNZL) – на 13.3%; Электроцинк (ELTZ) – на 8.9%, Лента (LNYA) – на 8.2%, Петропавловск (POGR) – на 5.4%.

Фондовые индексы США понизились на 0.6% — 1.3%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немногим ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, пока не сложилось единой динамики и по азиатским индексам.

В краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации по индексу РТС – активность инвесторов на рынках акций в целом в течение дня может оказаться невысокой в ожидании комментария по итогам заседания комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC, начало прессконференции сегодня в 21:30 мск). Из корпоративных событий сегодня ожидается публикация квартальных финансовых результатов Новатэком (NVTK) и ММК (MAGN). На валютном рынке в течение дня возможны попытки закрепления выше отметки 72.5 по паре доллар-рубль, но оснований для сильных движений пока не наблюдается, повлиять на ожидания рынка может комментарий ФРС.