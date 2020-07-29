 

МОСКВА, 29 июля — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 29 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (2кв2020) 2,2% -0,3% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2020) 0,3% -1,9% (факт)
4:30 AUD Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2020) 0,5% -0,1% (факт)
8:30 JPY Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамии
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (июнь) -75,26 млрд долл
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь) -1,6%
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге 0,769 млн барр
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь) 44,3% 15%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 4,892 млн барр 0,357 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,375 млн барр
21:00 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 0,25% 0,25%
21:30 USD США — Пресс-конференция FOMC

 

 

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB НОВАТЭК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020
RUB ММК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020
16:30 мск (14:30 лнд) RUB ММК — телеконференция менеджмента
RUB ГМК Норильский никель — производственные результаты за 2кв/1П2020
RUB ТГК-1 — операционные результаты и финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2020
RUB Детский мир — СД (вопрос о ключевых показателях эффективности)
RUB Магнит — СД (вопросы приоритетных направлений деятельности)
RUB Роснефть — СД (согласование отчета в области устойчивого развития за 2019, о сделке с заинтересованностью, об организации внутреннего аудита ПАО во 2кв2020)
RUB Транснефть — СД (решение о прекращении участия компании в ООО Транснефть-Охрана)

 

 

 