Во вторник по индексу МосБиржи попытался сделать остановку в рамках устойчивого восходящего движения и скорректироваться вниз. Однако ближе к закрытию дневной сессии котировки вновь пошли наверх, что позволило продлить серию роста до 10 сессий подряд.

Одним из факторов поддержки российских бумаг вчера стало ослабление рубля, которое поддерживает тяжеловесные акции экспортеров. Пара USD/RUB выросла на 1,4%, подскочив к максимальному за два месяца уровню 72,5. После такого ускорения риски продолжения роста курса доллара в краткосрочной перспективе сохраняются.

Если оценивать российский рынок в долларах через индекс РТС, то его динамика выглядит гораздо скромнее, чем у индекса МосБиржи. Никакого устойчивого растущего тренда здесь нет — с июня наблюдается преимущественно боковое движение в коридоре 1200–1280 п.

Более того, наш РТС начал отставать от индекса развивающихся стран MSCI Emerging Markets, хотя ранее несколько сессий подряд демонстрировал опережающую динамику.

Давление на глобальные площадки оказывает сохранение высоких темпов распространения COVID-19. Особое беспокойство вызывают повторные вспышки в регионах, которые ранее уже прошли пик, например в странах ЕС. В то же время поддержку глобальным рынкам оказали новости о том, что ФРС продлила на три месяца действие всех программ экстренного кредитования, стремясь поддержать экономическую активность в период пандемии.

На нефтяном рынке временное затишье. Амплитуда колебаний во фьючерсах Brent в последние дни резко снизилась. Наблюдается консолидация около уровня $43. Причем резкий рост волатильности индекса доллара пока игнорируется рынком нефти.

В качестве ближайших ориентиров по индексу МосБиржи выделяется район 2910–2920 п. Эти уровни выступают следующей зоной сопротивления, около которой возможно торможение. К тому же сейчас уже наблюдаются признаки перекупленности. В краткосрочной перспективе рыночные ожидания становятся в большей степени нейтральными. Внешний фон уже вчера вечером начал ухудшаться. Локальная волна распродаж прокатилась по американскому рынку акций. Индекс S&P 500 потерял 0,65%. Наш рынок также рискует скорректироваться вниз после затяжной серии роста.

Среди аутсайдеров на нашем рынке накануне выделились акции Аэрофлота (-4,4%). Бумаги снижались на новостях о возможной допэмиссии. Допэмиссия — это увеличение числа акций в обращении. Их размещение размывает долю действующих акционеров. Бумаги компании в ближайшей перспективе могут оставаться под давлением. Размер потенциальной допэмиссии — ключевой момент в определении дальнейшей динамики котировок Аэрофлота. Пока точные цифры неизвестны. Ранее Reuters со ссылкой на свои источники указывал возможную сумму в 80 млрд руб., однако такой размер кажется избыточным. Текущая капитализация компании около 93 млрд руб. ВТБ изучит возможность участия в допэмиссии Аэрофлота, если данная сделка будет запущена. Несмотря на сильную просадку отрасли авиаперевозок, вызванную пандемией, акции авиакомпании сохраняют инвестиционную привлекательность, считают в ВТБ.

ТМК объявила предварительные результаты добровольного предложения по выкупу акций по 61 руб. Было предъявлено 22,3% от всех акций, тогда как общая доля в свободном обращении составляет 34,7%. Также компания ожидаемо начала процедуру делистинга ГДР на Лондонской фондовой бирже.

В ТМК заявили, что могут рассмотреть еще одну программу приобретения акций по цене, сравнимой с предыдущей офертой. Таким образом, сегодня бумаги компании должны вновь получить поддержку, так как в базовом сценарии инвесторы теперь будут рассчитывать на еще один выкуп в пределах 61 руб., что на 6,9% выше текущих котировок.

Сегодня будут опубликованы итоги очередного заседания ФРС. Дальнейшие перспективы монетарной политики в США сейчас особенно важны. В 21:00 МСК выйдет решение по ключевой ставке и стейтмент (пояснительная записка) регулятора. В 21:30 МСК состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла.

На этот раз предполагается, что ключевая ставка останется без изменений, на уровне 0–0,25%. Важен взгляд в будущее — оценка перспектив кредитно-денежной политики в США. Вполне возможно появление новой информации о потенциально «доступных инструментах». Еще более интересными могут быть комментарии ФРС относительно наблюдавшихся в мае-июне улучшениях экономики. Данные могут быть первым сигналом необходимости выхода из режима экстремальных мер стимулирования. В среду вечером возможна волатильность. Сейчас слишком много позитива заложено в фондовый рынок, а риски совсем не учитываются. Если ФРС укажет на необходимость снижения объема монетарного стимулирования в обозримой перспективе, то на рынке акций возможна просадка.

Сегодня ожидается публикация финансовых отчетов по МСФО по итогам II квартала у ММК и Новатэка. Норникель опубликует производственные результаты.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник снизились. Азиатские площадки сегодня показывают преимущественно отрицательную динамику. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,05%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце июля снижаются на 0,05% и находятся около уровня $43,2.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи пройдет чуть ниже уровней закрытия вторника.



