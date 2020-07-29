Отыграв на прошлой неделе представление новых пакетов стимулирующих мер, что позволило некотором мировым индексам обновить локальные максимумы, в начале текущей рынки перешли в консолидацию на росте опасений относительно темпов восстановления мировой экономики.

В частности, инвесторов начинает тревожить ситуация в Европе. Рост случаев заражения в различных странах указывает на возможность второй волны пандемии в Старом свете. И, в отличии от США, где на фоне существенных темпов распространения коронавируса пока не происходит активного восстановления карантинных мер, в Европе начинают вводится дополнительные ограничения. Все это будет сдерживать восстановление европейской экономики. При этом ситуация в Европе может продолжить ухудшаться, что заставит страны усилить меры по недопущению распространения коронавируса. Плюс к этому инвесторов настораживает ситуация в Азии, где также наблюдается активизация темпов роста числа заболевших в различных странах, включая Китай.

Дополнительным негативом для рынков становится макроэкономическая статистика. Так, во вторник в США были опубликованы данные по индексу потребительского доверия, оказавшиеся хуже ожиданий (92,6 пункта, против ожидавшихся 94,5 пункта), что, учитывая долю потребителей в ВВП страны, не могло не ухудшить настроения инвесторов.

Если же смотреть на настроения, сложившиеся на рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать, как противоречивые. После снижения более чем на 0,5% днем ранее, сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в пределах 0,3%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика. На рынке энергоносителей сегодня с утра отмечаем некоторый подъем котировок, что позволяет ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent удерживать позиции выше нижней границы диапазона 43-45 долларов за баррель.

Отметим, что в рамках сегодняшних торгов инвесторы обратят внимание на данные по рынку жилья США, а также на итоги заседания ФРС. Мы не ожидаем существенных шагов и новых стимулирующих мер со стороны американского регулятора. В текущей ситуации он, скорее всего, ограничится словесными интервенциями относительно готовности продолжать стимулирующую политику так долго, как это необходимо.

Учитывая внешний фон, сегодня с утра ожидаем перехода российского фондового рынка в консолидацию у уровней закрытия вторника. В результате, индекс МосБиржи удержит позиции чуть ниже 2900 пунктов, однако внешних драйверов, скорее всего не хватит для повторной попытки пробоя данной отметки. Более того, в случае ухудшения внешнего фона в ходе сессии продажи в российских акциях могут активизироваться, что приведет к откату рынка и закреплению его на отрицательной территории.

На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов ожидаем попыток рубля отыграть часть вчерашних потерь, чему может поспособствовать фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям в национальной валюте. Однако, внешний фон не дает поводов для его существенного роста – умеренный подъем рынка энергоносителей и аналогичное укрепление валют развивающихся стран могут привести лишь к отступлению пары доллар/рубль в район 72,3-72,5 рубля с последующим переходом в боковое движение. При этом в ходе торгов, даже при сохранении умеренно позитивного внешнего фона для национальной валюты, продажи в рубле могут вновь возобладать, что приведет к возобновлению роста доллара и закреплению его в верхней половине диапазона 70-75 рублей.



