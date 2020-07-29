Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть умеренно растут после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов на 0,6-1,3% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикатор S&P 500 при этом остается выше важной краткосрочной поддержки 3200 пунктов, указывая на коррекционный характер падения. На рынке прошла фиксация прибыли на фоне неопределенности в отношении нового пакета стимулирующих мер и опасений серьезного сокращения выплат безработным. Индекс потребительского доверия за июль при этом упал сильнее прогнозов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Основным событием дня в среду станет подведение итогов заседания ФРС.

Торги в Европе завершились ростом индикатора Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%. На региональных биржах проходит консолидация перед публикацией данных по ВВП Германии и еврозоны за 2-й кв позже на неделе.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 1,2%. Индексы Китая растут на 1-2%, а гонконгский Hang Seng повышается на 0,3%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром увеличиваются в пределах 0,5% после снижения накануне. Котировки сохраняют поддержки 43 долл и 40,50 долл перед публикацией данных Минэнерго США по запасам. В Американском институте нефти сообщили о падении запасов “черного золота” на прошлой неделе на 6,8 млн баррелей – позитивный сигнал перед официальным отчетом вечером среды. Неделей ранее запасы нефти выросли на 4,9 млн баррелей.

События дня

• торговый баланс США в июне (15.30 мск)

• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в июне (17.00 мск)

• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

• решение по процентной ставке (21.00 мск) и пресс-конференция ФРС (21.30 мск)

• финансовые результаты ММК, Новатэка по МСФО, ТГК-1 по РСБУ за 2-й кв 2020 г

• операционные результаты ТГК-1, Норильского никеля за 2-й кв 2020 г

• квартальные результаты Barclays, BNP Paribas, Boeing, Deutsche Bank, Enel, Facebook, General Electric, General Motors, GlaxoSmithKline, PayPal, Rio Tinto

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник не показали единой динамики, а рублевый индикатор обновил очередной максимум с конца февраля, поднявшись до 2907 пунктов. Тем не менее индекс по итогам сессии не удержался выше 2900 пунктов и подходит все ближе к зоне перекупленности дневного графика. Ближайшие важные сопротивления для индикаторов Мосбиржи и РТС остаются на уровнях 2935 и 1280 пунктов соответственно, а поддержки расположены на 2830 и 1235 пунктах. Основной тренд на рынке по-прежнему склоняется в сторону восходящего. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2830-2935 пунктов.

Рубль на Мосбирже во вторник потерял порядка 1% против доллара и евро. Пара доллар/рубль поднялась до нового пика с мая 72,68 руб и закрепилась выше сопротивления 72,20 руб. Последнее указывает на риски развития повышения в район следующего сопротивления 73,40 руб. Пара евро/рубль продолжила обновлять максимумы с начала апреля, достигнув 85,15 руб. Европейская валюта выглядит перекупленной, но сохраняет свою силу в том числе на рынке Форекс, что при отсутствии негативных для евро сигналов может подтолкнуть рубль в район 86 руб.

Утром не исключены попытки роста фондовых индексов и РФ и рубля на фоне стабилизации настроений за рубежом и восходящей динамики нефтяных цен. Российская валюта в целом, однако, продолжает жить внутренними факторами и краткосрочно выглядит весьма слабо. В течение сессии инвесторы продолжат оценивать поступающие квартальные отчетности и макроэкономическую статистику. На заседании ФРС наиболее интересным будет настрой регулятора на среднесрочную и долгосрочную перспективу, а также его оценка текущей экономической ситуации.