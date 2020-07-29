Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торговой сессии среды, полагают аналитики.

Инвесторы будут ожидать сегодняшнего вечернего решения и комментариев ФРС США по монетарной политике, считают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации индекса РТС – активность инвесторов на рынках акций в целом в течение дня может оказаться невысокой в ожидании комментария по итогам заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"На валютном рынке РФ в течение дня возможны попытки закрепления доллара выше отметки 72,5 рубля, но оснований для сильных движений пока не наблюдается, повлиять на ожидания рынка может комментарий ФРС", — добавил он.

С утра ожидается переход российского фондового рынка в консолидацию у уровней закрытия вторника, также полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В результате, индекс Мосбиржи удержит позиции чуть ниже 2900 пунктов, однако внешних драйверов, скорее всего, не хватит для повторной попытки пробоя данной отметки", — добавил он.

Прогноз по курсу доллара на сегодня 72,60 – 73,10 рубля, оценивает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 0,6-1,3%. В ходе торгов инвесторы оценивали перспективы по принятию нового пакета поддержки экономики США, ожидая также встречу ФРС по базовой учетной ставке.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются в пределах 0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправлено в пределах 1,5%, только шанхайский Shanghai SE Composite Index растет на 1,5%, японский Nikkei 225 снизился на 1,1%.

Стоимость нефти повышается на 0,4%, до 43,77 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1749 доллара против 1,1721 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций повысился по рублевому индексу Мосбиржи, но опустился по долларовому РТС на фоне ощутимого роста доллара к рублю. Внешний негатив обусловил преобладание фиксации прибыли от роста российских активов после подъема в течение девяти торговых дней подряд по индексу Мосбиржи.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,37%, до 2895,45 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,67%, до 1257,69 пункта. В течение вторника индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля на уровне 2907,03 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 1,02 рубля, до 72,50 рубля, евро — на 1,01 рубля, до 85,08 рубля, следует из данных Московской биржи.