Прогноз результатов Сбербанка за II квартал: чистая прибыль снизится на 45% г/г
СБЕРБАНК: ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 2К20 ПО МСФО (SBER RX; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ – 270 РУБ.)
Сбербанк должен опубликовать результаты за 2К20 завтра (30 июля), и мы ожидаем увидеть относительно слабые показатели на фоне спада в экономике. В соответствии с серединой консенсус-прогноза аналитиков, составленного банком, чистая прибыль должна достигнуть 136 млрд руб. (-45% г/г, без изменений кв/кв), а аннуализированный ROE — 11.8%. Чистый процентный доход прогнозируется на уровне 390 млрд руб. (+12% г/г). Чистый комиссионный доход должен снизиться до 114 млрд руб. (-6% г/г). Операционные расходы оцениваются в 178 млрд руб. (+4% г/г), а соотношение затраты/доход составит 34.8%. Общая стоимость риска, как ожидается, составит 2.8%, что сопоставимо с высоким уровнем 1К20.
Мы считаем, что фактические результаты могут оказаться чуть лучше консенсус-прогноза за счет более низкой стоимости риска, которую мы оцениваем в 2.3-2.5%. Результаты должны показать, как банк справляется с экономическим кризисом.
Телеконференция: 30 июля в 17:00 МСК. Тел: +44 (0) 330 336 9411, +7 495 646 9190, ID: 8596706 (англ.).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200729/831841900.html