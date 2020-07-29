СБЕРБАНК: ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 2К20 ПО МСФО (SBER RX; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ – 270 РУБ.)

Сбербанк должен опубликовать результаты за 2К20 завтра (30 июля), и мы ожидаем увидеть относительно слабые показатели на фоне спада в экономике. В соответствии с серединой консенсус-прогноза аналитиков, составленного банком, чистая прибыль должна достигнуть 136 млрд руб. (-45% г/г, без изменений кв/кв), а аннуализированный ROE — 11.8%. Чистый процентный доход прогнозируется на уровне 390 млрд руб. (+12% г/г). Чистый комиссионный доход должен снизиться до 114 млрд руб. (-6% г/г). Операционные расходы оцениваются в 178 млрд руб. (+4% г/г), а соотношение затраты/доход составит 34.8%. Общая стоимость риска, как ожидается, составит 2.8%, что сопоставимо с высоким уровнем 1К20.

Мы считаем, что фактические результаты могут оказаться чуть лучше консенсус-прогноза за счет более низкой стоимости риска, которую мы оцениваем в 2.3-2.5%. Результаты должны показать, как банк справляется с экономическим кризисом.

Телеконференция: 30 июля в 17:00 МСК. Тел: +44 (0) 330 336 9411, +7 495 646 9190, ID: 8596706 (англ.).



