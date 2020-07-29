Коммерсант сегодня публикует некоторые детали проекта стратегического развития Интер РАО до 2030 года, которые будут представлены инвесторам только осенью: 1) к 2030 году Интер РАО планирует инвестировать до 1 трлн руб. (включая 500 млрд руб. к 2025), основная часть которых будет потрачена на сделки M &A, строительство новых и модернизацию старых енерирующих мощностей; 2) EBITDA компании вырастет до 210 млрд руб. к 2025 и до 320 млрд руб. к 2030 против 142 млрд руб. в 2019; 3) планов повышать коэффициент выплат до 50% с не менее 25%, в соответствии с текущей дивидендной политикой, нет; 4) действующая структура акционеров останется неизменной, но Интер РАО рассматривает возможность использования своих казначейских акций (29.6%) в сделках M &A, для продажи стратегическим инвесторам и в опционной программе; 5) ключевые показатели KPI будут привязаны, среди прочих параметров, к росту доходности акциЙ, а опционная программа будет запущена к концу года.

Основные пункты стратегии производят смешанное впечатление. Среди позитивных моментов отметим, что стратегия предлагает стабильный рост прибыли в долгосрочной перспективе со среднегодовым ростом EBITDA в течение 5 лет на уровне около 6%. С другой стороны, инвесторы могут быть разочарованы отсутствием планов по улучшению дивидендной политики в обозримом будущем. Потенциальные сделки M &A могут также вызвать вопрос у инвесторов, насколько они будут создавать дополнительную стоимость стоимость для компании. В свете этого недавнее ралли в акциях Интер РАО на новостях о предстоящей презентации стратегии представляется чрезмерной реакцией, поэтому можно ожидать некоторой краткосрочной коррекции в акциях. В то же время Интер РАО остается одной из наиболее недооцененных российских бумаг, и постепенная реализация стратегии с ростом EBITDA и ДП останется основным катализатором, сохраняющим привлекательность акций для долгосрочных инвестиций.



