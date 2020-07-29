ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ДОПЭМИССИЮ АКЦИЙ АЭРОФЛОТА (AFLT RX; ПЕРЕСМОТР)

О параметрах новой эмиссии пока не объявлено, но контрольная доля государства в компании (более 51%) останется неизменной. Ранее в СМИ сообщалось, что допэмиссия в объеме до 80 млрд руб. может быть оплачена средствами государства и ВТБ/РФПИ.

Цена размещения пока не определена; если она будет близка к текущим рыночным котировкам, потенциальная допэмиссия должна приближаться к 100% существующих акций. Рыночная капитализация Аэрофлота удвоится, что сделает оценку компании относительно высокой. Соответственно, мы ожидаем, что текущие котировки будут в ближайшее время находиться под давлением. Мы ставим рейтинг по Аэрофлоту и целевую цену его акций на пересмотр.