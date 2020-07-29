МТС ПОЛУЧИЛА ПЕРВУЮ В РОССИИ ЛИЦЕНЗИЮ НА 5G (MTSS RX; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ – 375 РУБ.)

Лицензия предусматривает подключение по стандарту 5G/IMT-2020 для сетей в России, работающих в диапазоне 24.25-24.65 ГГц. Лицензия была предоставлена Роскомнадзором, охватывает 83 региона России и действует до 16 июля 2025 года. МТС сообщила, что стандарт 5G позволит корпоративным клиентам использовать новые достижения в области искусственного интеллекта, интернета вещей и дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, а также интерактивного обучения, беспилотного транспорта и автоматизации производственных процессов. Компания планирует запустить ряд решений 5G для корпоративных клиентов в таких сферах как производство, сельское хозяйство, целлюлозно-бумажная промышленность, нефтегазовая отрасль, здравоохранение, ритейл и логистика.

Получение лицензии 5G — важный шаг для бизнеса компании, т.к. она открывает возможности для предоставления услуг связи нового поколения, по крайней мере, для отдельных B2B-проектов. В будущем МТС может стать лидером технологии 5G в России, учитывая ее обширную абонентскую базу (78 млн), опыт и достаточные инвестиционные ресурсы. Однако мы отмечаем, что предоставленные в рамках лицензии 5G частоты 24.25-24.65 ГГц имеют ограничения и не включают диапазон частот 3.4-3.8 ГГц, который в настоящее время считается оптимальной полосой для развития 5G в большинстве стран. Следовательно, запуск 5G на соответствующей частоте может означать ограниченную базу поставщиков оборудования и устройств.



