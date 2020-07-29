Внешний фон перед стартом торгов в России неоднородный. С одной стороны, японский фондовый рынок подвержен распродажам на фоне сильной иены и слабых корпоративных отчётах. С другой стороны, китайские индексы вновь растут, игнорируя внешний негатив. Впрочем, этот внешний негатив также заставляет инвесторов рассчитывать на очередные стимулы ФРС США. Тем не менее, до итогов двухдневного заседания на рынках будет более низкая активность. AUD, CAD и NZD демонстрировали разнонаправленную динамику с небольшой волатильностью относительно доллара США, предлагая возможный сценарий стабильности рубля на старте дня. Из корпоративных событий дня стоит отметить отчётности «НОВАТЭК», ММК и ТГК-1, а также операционные результаты от ГМК «Норникель» за II квартал.

О рынках:

По итогам торгов 28 июля индекс МосБиржи вырос на 0,37% до 2895,45 п., а РТС снизился на 0,67% до 1257,69 п. Отечественный рынок совершил за день восхождение, затем падение в отрицательную зону, но все же индекс МосБиржи вырвался в плюс по итогам дня. Во многом этому способствовала валютная переоценка акций на фоне слабеющего рубля. В лидерах дня вновь бумаги «Ленты», которые продолжают отыгрывать сильную отчётность за I полугодие. Бумаги золотодобывающей «Петропавловск» навёрстывали подъём сектора случившийся накануне. Меж тем, коллеги по цеху, напротив, корректировали свой бурный рост днём ранее. Акции «Полюс» подешевели на 3,99%, Polymetal упали на 0,75%. Впрочем, худшими оказались акции «Аэрофлота» (-4,43%), которые не только отреагировали на новости об одобрении дополнительной эмиссии акций, но и на сообщение о том, что Евросоюз оставит границы для россиян закрытыми, минимум, до середины августа. Расписки Mail.ru Group подорожали на 3,66% вопреки слабой отчётности Yandex (+0,16%). Во всяком случае Mail.ru оказалась более приспособленной к мерам социальной изоляции за счёт игрового сегмента, а вот у Yandex случился застой роста выручки на фоне низких доходов от рекламы. Среди лидеров роста также стоит отметить бумаги X5 Retail Group (+3,2%), в которых также живёт надежда на сильный результат вслед за «Лентой». Спросом пользовались металлурги ММК (+3,25%), «РусАл» (+2,85%) и «Северсталь» (+1,08%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 60,72 млрд рублей.

Сам рубль вновь слабел на фоне растущей неопределённости на рынках из-за признаков второй волны COVID-19. Впрочем, также можно продолжать говорить о периоде конвертации дивидендов российских компаний нерезидентами, завершением налогового периода, а также относительно слабого спроса на ОФЗ. Впрочем, по последнему вопросу ситуация станет более ясной, так как в среду 29 февраля Минфин предложит инвесторам два выпуска ОФЗ-ПК 29014 с погашением 25 марта 2026 года и ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года. Оба аукциона проводятся в объёме доступном для размещения в каждом выпуске. Несложно заметить, что ведомство выбрало для размещения бумаги с достаточно непродолжительным сроком обращения, так как они пользуются более высоким спросом и предоставляют возможность заимствования по ставкам близким к текущей ключевой ставке ЦБ РФ. Однако рынок может удивить тем, что ожидаемая Минфином доходность слабо удовлетворит инвесторов. Конечно, на рубль также оказывает негативное влияние нефть, которая пока отказывается расти на слабом долларе. К вечеру вторника доллар укреплялся на 1,42% до 72,59, а евро на 1,20% до 85,08.

Американские торги завершились снижением индексов. Тема COVID-19 остаётся тревожным фактором для рынков, но это не помешало росту бумаг авиакомпаний и операторов круизов. Акции American Airlines подорожали на 3,33%, United Airlines на 3,2%, а Norwegian Cruise Line Holdings на 6,27%. Однако этого не хватило, чтобы компенсировать падение в таких бумагах, как промышленного конгломерата 3M (-4,84%), который не дотянул до прогнозов по прибыли и выручке, а также Alphabet (-1,95%), выручка которой могла пострадать из-за падения доходов от онлайн рекламы. McDonald’s Corp. (-2,48%) отчиталась хуже ожиданий по прибыли. Продолжаются дискуссии между республиканцами и демократами по следующему пакету экономической поддержки. Стороны, как всегда, расходятся в деталях. Удивительно, но на сей раз это демократы, которые поддерживают повышенные расходы, включая сохранение выплат безработным до $600 в неделю. Президент США Дональд Трамп также добавил неопределённости, сообщив о своём несогласии с рядом положений республиканского пакета. Меж тем, рынок может быть уверен в американском регуляторе. ФРС ещё до завершения двухдневного заседания продлила действие ряда программ экстренного финансирования до конца года. От самого заседания ждут возможного применения таргетирования доходностей по казначейским обязательствам. Статистика дня принесла некоторые неприятные сюрпризы. Индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в июле до 92,6 п. с 98,3 п. в июне. Цены на жильё в 20 крупнейших городских образованиях США, согласно индексу S&P/CS 20, выросли в мае на 3,7%. Отчётность фармацевтической Pfizer Inc. (+3,94%) оказалась лучше ожиданий Wall Street, что вполне объясняется повышенным спросом на медикаменты в условиях пандемии. Финансовые показатели производители мотоциклов Harley-Davidson (-0,75%) явно пострадали из-за низкого спроса во время мер социальной изоляции. В плюсе завершили день секторы товаров широкого потребления (+0,3%), коммунальных услуг (+1,56%) и недвижимость (+2,05%). Слабее всех были секторы энергетики (-1,75%) и базовых материалов (-2,18%). По итогам дня DJIA снизился на 0,77% до 26379,28 п., S&P 500 на 0,65% до 3218,44 п., а NASDAQ на 1,27% до 10402,09 п.

Торги в Азии проходили разнонаправленно. В Японии вновь ощущается влияние прогнозов автомобилестроителей. Бумаги Nissan Motor обвалились почти на 10% на ожиданиях компании потерь до 470 млрд иен в текущем фискальном году. Canon впервые за долгое время отчиталась о квартальных убытках, что привело к падению акций более чем на 10%. Плюс к этому рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило до «негативного» прогноз по суверенному рейтингу Японии. Австралия сообщает о дефляции в II квартале на уровне 1,9%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22397,40 п. (-1,15%), Hang Seng — 24795,57 п. (+0,09%), Shanghai Composite — 3272,16 п. (+1,37%).

Нефть нашла повод для стабилизации. По данным API, на неделе до 24 июля коммерческие запасы нефти в США сократились на 6,8 млн бар. Однако запасы бензина выросли на 1,1 млн бар., а дистиллятов на 187 тыс. бар. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,1 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 1,2 млн бар., снижение запасов бензина на 2,0 млн бар., а также незначительные изменения в запасах дистиллятов. Однако снижения запасов в США явно недостаточно, чтобы купировать негативные ожидания. Власти в Гонконге предупредили о том, что Мегаполис находится на пороге резкого скачка заболеваемости COVID-19, поэтому гражданам лучше оставаться дома. В отличие от нефти, золото продолжает пользоваться повышенным спросом. Накануне котировки демонстрировали весьма высокую волатильность, но могут продолжить свой рост до рекордных $2000 за тройскую унцию. От ФРС ждут оценки того, что ситуация в американской экономике ухудшилась с момента предыдущего заседания, а это означает, что могут потребоваться дополнительные меры, включая такие, которые продолжат ослаблять доллар. На этом фоне резервы крупнейшего золотого биржевого фонда SPDR Gold Trust выросли с 1234,65 тонн до 1243,12 тонн. К 9:00 мск Brent — $43,71 (+0,23%), WTI — $41,08 (+0,10%), Золото — $1948,5 (+0,20%), Медь — $6426,5 (-0,09%), Никель — $13685 (+0,18%).

Индекс доллара повышался на 0,02% до 93,72 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,58%, хотя ещё накануне поднималась до 0,63%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,173 (+0,09%), GBP-USD — $1,292 (-0,08%), USD-JPY – 105,05 (+0,0%).