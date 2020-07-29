Консолидированная выручка Яндекса во 2К20 практически не изменилась г/г, составив 41.4 млрд руб. Выручка в сегменте Поиск и портал снизилась на 12% г/г до 25.5 млрд руб., отражая спад в рекламном бизнесе на фоне режима изоляции. Выручка в сегменте сервиса объявлений упала на 32% г/г до 886 млн руб. Сегмент Медиасервисы поддержал общую динамику выручки, сохранив уверенный темп роста (+94% г/г по выручке против +95% в 1К20). Выручка в сегменте Экспериментальных направлений составила 2.8 млрд руб., продемонстрировав снижение на 18% г/г. Выручка в сегменте Такси выросла на 42% г/г, а ее доля в общем результате достигла 30% (против 24% в 1К20 и 21% во 2К19). Хорошие результаты этого сегмента обусловлены развитием сегмента фудтех-услуг и улучшениями в сегменте услуг такси корпоративным заказчикам (B2B). Общий скорректированный показатель EBITDA во 2К20 снизился на 35.2% г/г до 8.5 млрд руб., превысив, впрочем, наши ожидания (+7.4%). Основная причина снижения — негативное влияние эпидемии COVID-19 на сегмент Поиск и портал, а также инвестиции в Медиасервисы. Общая скорректированная рентабельность EBITDA снизилась до 20.5% (против 31.6% во 2К19). Скорректированная чистая прибыль Яндекса снизилась на 67.2% г/г до 1.9 млрд руб., рентабельность скорректированной чистой прибыли составила 4.6%. Динамика чистой прибыли отражает изменения в выручке и EBITDA.

Слабые результаты были ожидаемы: выручка на уровне консенсус-прогноза, хотя показатель EBITDA на 6% выше него. Падение темпов роста выручки связано со слабыми результатами рекламного бизнеса, что было частично компенсировано ростом в Фудтех и Медиасервисах. Доля выручки от деятельности, не связанной с рекламой, впервые достигла 40%. Перспективы на последующие кварталы становятся неопределенными из-за сложности оценки влияния фактора COVID-19. Тем не менее, Яндекс в июле отмечал признаки восстановления основных бизнесов — в 3К/4К20 можно ожидать нормализации деятельности и, возможно, ускорения роста.



