Российская валюта накануне оказалась под значимым давлением, теряя около полутора процентов в паре с долларом и чуть больше 1% в паре с евро. В утренние часы рубль пытается восстановить часть потерянных позиций и торгуется вблизи 72.3 и 85 в основных валютных парах. На наш взгляд, ничего необычного во вчерашней динамике рубля нет. Мы неоднократно отмечали, что риски по рублю смещены в сторону ослабления. Прочие валюты развивающихся стран вчера также находились, пусть и под меньшим, но все же сильным давлением на фоне ослабления аппетита к риску (турецкая лира и южноафриканский ранд теряли около 1%, мексиканский песо слабел на 0.7%). Помимо неопределенности сроков согласования очередного пакета фискальных мер в США, игроки могли фиксировать позиции перед сегодняшним заседанием ФРС. Что касается специфических факторов для рубля, то дополнительное давление на рубль может оказывать конвертация дивидендов в валюту. Факторами, которые могут ограничить давление на рубль сегодня, являются сохранение цен на нефть вблизи отметки 44 долл./бар. (Brent) и многочисленные оптимистичные сообщения о вакцинах против коронавируса.

На наш взгляд, в случае улучшения глобального аппетита к риску рубль может стать одним из лидеров укрепления среди валют развивающихся стран.