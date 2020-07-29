На фоне глобального ослабления доллара рубль сегодня может закрепиться у отметки 72
Сегодня утром рубль немного укрепляется, и на глобальных рынках преобладает умеренный оптимизм. Рынки ждут решения ФРС США, которое станет известно сегодня вечером. Федрезерв вряд ли преподнесет сюрприз, но не исключено, что он попытается еще более четко обозначить ожидания по ставкам и укажет на возможность их повышения лишь в том случае, если инфляция существенно превысит целевой уровень 2%. Кроме того, он может увеличить объем ежемесячных покупок облигаций (с текущих примерно $120 млрд) на фоне замедления восстановления экономики США в условиях второй волны коронавируса. Все это усилит давление на доллар США, который продолжит слабеть в глобальном масштабе. Евро в результате может достичь нового локального максимума $1,18, а рубль стабилизируется у 72 за доллар, поскольку высокого спроса на валюту в ближайшие дни в связи с дивидендами больше не ожидается.
На фоне глобального ослабления американской валюты рубль сегодня может закрепиться у отметки 72 за доллар.
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