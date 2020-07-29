По данным SberIndex.ru за неделю, завершившуюся 26 июля, потребительские расходы выросли на 0,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Для сравнения, по итогам недели, завершившейся 19 июля, этот показатель снизился на 0,2%. При этом ускорился годовой рост непродовольственных расходов: за неделю с 20 по 26 июля они увеличились на 10,1% (за неделю к 19 июля — на 7,5%). В сфере услуг потребительские расходы по-прежнему восстанавливаются с трудом: по итогам минувшей недели они были на 17,6% ниже, чем годом ранее (по итогам недели, завершившейся 19 июля — на 19,4%). Траты населения на продукты питания за неделю к 26 июля превысили уровень аналогичного периода 2019 года на 6,2% (по итогам предыдущей недели — на 5,9%).

SberIndex.ru также представил новый индикатор деловой активности в потребительском секторе: он отражает изменение числа активных компаний по сравнению с февралем (до карантина). По итогам недели, завершившейся 26 июля, число активных компаний потребительского сектора было всего на 1,4% меньше, чем в феврале, тогда как неделей ранее — на 2,0% меньше. Более подробный анализ свидетельствует о том, что все три основных компонента этого индекса с мая демонстрируют позитивную динамику. За отчетную неделю зафиксировано на 7,0% больше активных производителей продуктов питания, чем в феврале (по итогам предыдущей недели — на 6,7%). В непродовольственном сегменте потребительского сектора активных компаний по итогам последней недели было на 3,8% меньше, чем в феврале (по итогам недели, завершившейся 19 июля, — на 4,2%). В сфере услуг число активных игроков было на 7,5% меньше, чем в феврале (к 19 июля — на 8,8%).

В целом восстановление потребительского сектора пока идет довольно медленно, несмотря на то, что число активных игроков на соответствующих рынках уже сопоставимо с февральскими показателями. Рост совокупных потребительских расходов продолжает сдерживать сфера услуг, которая восстанавливается медленнее прочих сегментов.



