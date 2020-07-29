По состоянию на утро вторника суммарный баланс средств банков на корсчетах в ЦБ сократился на 627 млрд руб., до 2,15 трлн руб., вследствие оттока ликвидности из-за перечисления в бюджет НДС и НДПИ. В результате запас свободных резервов в банковской системе ушел в отрицательную зону, составив, по нашим расчетам, около —130 млрд руб. На этом фоне ставка RUONIA повысилась, по нашим оценкам, примерно на 10 бп, до 4,10%. В то же время средняя ставка однодневного валютного свопа снизилась на 5 бп, до 3,85%. Также вчера компании платили налог на прибыль, что способствовало сохранению давления на уровень ликвидности в банковском секторе. Однако с учетом текущей экономической ситуации эффект, как мы полагаем, был небольшим. С началом нового месяца ситуация с ликвидностью должна улучшиться, но однодневные ставки, как мы ожидаем, останутся относительно высокими до конца недели ввиду того, что на вчерашнем недельном депозитном аукционе Банк России увеличил лимит до 1,75 трлн руб. (+290 млрд руб. в сравнении с прошлой неделей). Совокупное предложение составило 2,1 трлн руб., лишь немного снизившись по сравнению с предыдущим аукционом, а средняя ставка по депозитам составила 4,14%.

Спрос на аукционе 35-дневных депозитов Казначейства сильно превысил предложение, составив 70 млрд руб. при общем объеме заявок в 144 млрд руб. Весь лимит выбрали два банка, так что после сегодняшних расчетов объем средств, размещенных на депозитах Казначейства, вырастет до 859,5 млрд руб. Завтра Казначейство проведет еще два среднесрочных депозитных аукциона на общую сумму 120 млрд руб., спрос на которых, как мы ожидаем, также будет высоким. Между тем возможностью однодневного репо с Казначейством банки не воспользовались. Ставки NDF/кросс-валютных свопов вчера выросли на 5–6 бп на фоне увеличения давления на спотовый валютный рынок. Трехмесячная Mosprime повысилась на 2 бп, до 4,58%, тогда как ставки FRA выросли на 5–9 бп, и 9x12 FRA составила 4,66%. Кривая процентных свопов сместилась вверх на 6–8 бп.