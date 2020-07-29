Прогноз результатов Сбербанка за II квартал: чистая прибыль вырастет на 14% к/к
Сбербанк (SBER RX – ПОКУПАТЬ) завтра, 30 июля, опубликует отчетность за 2 кв. 2020 г. по МСФО и проведет
телеконференцию. По нашим оценкам, чистая прибыль вырастет на 14% квартал к кварталу, ROAE составит 11,8% против 10,6% в 1 кв. Рынок ждет сходной динамики прибыли (плюс 15% за квартал). ЧПД и маржа должны отразить разовый эффект от пересмотра отчислений в фонд страхования вкладов (в том числе
за 1 кв.), для маржи это, скорее всего, будет основным фактором роста (мы закладываем плюс 20 б.п. за квартал). В то же время, учитывая пониженную деловую активность и сдержанную динамику кредитного портфеля, мы полагаем, что чистые комиссии сократятся на 6% за квартал (консенсус-прогноз предполагает минус 10%). В прочем доходе Сбербанк должен отразить эффект от реструктуризации кредитов – согласно
отчетности РСБУ, убыток по этой статье составит порядка 27 млрд руб. При этом мы все равно ждем положительный совокупный результат по прочему доходу, чему, в частности, может способствовать результат некоторых «дочек», а также динамика портфеля ценных бумаг.
Резервирование, вероятно, останется консервативным. Динамика кредитного портфеля может быть близка к РСБУ – мы прогнозируем сокращение корпоративного портфеля на 2% за квартал и рост розничного на 1%. При этом стоимость риска, как мы полагаем, останется примерно на уровне 1 кв., то есть вблизи 3% (консенсус-прогноз равен 2,8%). Так, в этот раз изменения резервов в связи с макронадбавкой, возможно, не будет, но при этом резервирование должно остаться довольно консервативным. Что касается операционных расходов, мы закладываем замедление роста год к году до порядка 8% с 12% в 1 кв.
Достаточность группового капитала первого уровня, по нашей оценке, во 2 кв. составит около 13,6% (в 1 кв. было 13,3%), что должно быть одним из факторов в пользу выплаты 50% прибыли за 2019 г. в виде дивидендов. Напомним, что, по последним данным, собрание акционеров будет принимать решение по дивидендам в конце сентября, а в августе (не позже, чем за месяц) наблюдательный совет должен дать свою
рекомендацию. Выплата 50% прибыли предполагает давление на капитал примерно 120 б.п., что на текущий момент выглядит приемлемо. Дивидендная доходность при выплате 50% прибыли составляет порядка 8,7% для обыкновенных акций и 9,4% для привилегированных.
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