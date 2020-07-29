Завтра, 30 июля, Магнит (MGNT LI – ДЕРЖАТЬ) должен опубликовать финансовые результаты за 2 кв. 2020 г. по МСФО. Мы ожидаем относительно хорошую динамику, учитывая довольно высокую устойчивость бизнес-модели компании к рискам, возникающим в связи с эпидемией COVID-19. В частности, мы прогнозируем увеличение

выручки на 10% (здесь и далее – год к году) до 337 млрд руб. (5,2 млрд долл.) и рост EBITDA на 14% до 27,5 млрд руб. (380 млн долл.). Это предполагает рост рентабельности по EBITDA на 0,2 п.п. до 7,3%, что также означает существенное улучшение относительно первого квартала (плюс 1,3 п.п.). Чистая прибыль,

по нашим прогнозам, увеличится на 27% до 8,0 млрд руб. (110 млн долл.).

Мы ожидаем, что валовая прибыль Магнита во 2 кв. 2020 г. вырастет на 9% до 87,3 млрд руб. (1,0 млрд долл.). Это предполагает лишь незначительное уменьшение валовой рентабельности (на 0,1 п.п. до 23,1%), учитывая снижение уровня маркетинговой активности и ценовых инвестиций в условиях пандемии и режима самоизоляции.

Так же как и X5 Retail Group (FIVE LI – ПОКУПАТЬ), основная доля выручки Магнита приходится на сегмент магазинов «у дома», который в условиях режима самоизоляции должен выиграть от перетока клиентского трафика из магазинов других форматов. Мы ожидаем, что компания продолжит демонстрировать рост выручки в ближайшее время. Основными среднесрочными рисками мы считаем слабую динамику покупательной способности населения и усиление конкуренции со стороны онлайн-форматов торговли.