Компания Starbucks отчиталась о результатах второго квартала 2020 года немного лучше ожиданий инвесторов, обнадежив их сообщением о позитивной динамике продаж в июле.

Выручка компании снизилась на 38%, до $4,2 млрд, при консенсусе $4,06 млрд. Очевидная причина негативной динамики показателя — приостановка на время карантина работы большинства ресторанов сети, снижение нагрузки в работающих кофейнях. Наибольшее снижение продаж было зафиксировано в США, так как на второй квартал пришелся пик эпидемии. Объем транзакций в США сократился на 52%. При этом часть негатива была компенсирована увеличением среднего чека на 25%. В международном бизнесе ситуация оказалась получше: здесь падение сопоставимых продаж составило 37%.

Наибольшее беспокойство вызывает резкое ухудшение маржинальности. Валовая маржа упала с 21% в первом квартале и 29% год назад до 4,7%. Операционная прибыль сменилась убытком $704 млн. EPS составила —$0,58, что оказалось на уровне ожиданий. Компании может потребоваться время для компенсации потерь. Позитивный эффект от повышения среднего чека, на наш взгляд, не будет продолжительным. К тому же в условиях рецессии интерес потребителей к покупке относительно дорогих продуктов Starbucks может ослабнуть. Следовательно, мы ожидаем сохранения давления на валовую маржу до конца 2021 года. Маржинальность полностью может восстановиться лишь в 2022-м.

Менеджмент предпринимает усилия для повышения эффективности бизнеса в новых реалиях. Компания намерена ускорить трансформацию своих кофеен в Северной и Южной Америке, расширив новые удобные форматы доставки и мобильные пункты Starbucks® Pickup. Компания собирается добавить более 50 пунктов приема Starbucks Pickup в ближайшие 12-18 месяцев. Оба формата допускают мобильные заказы и физическое дистанцирование. Планы компании понятны, так как Starbucks отстает от таких конкурентов, как McDonald’s в развитии каналов дистанционных продаж. К примеру, меньше 30% точек Starbucks поддерживают формат drive-through, тогда у McDonald’s показатель составляет 70%. Подобные различия сделали Starbucks более уязвимой во время эпидемии.

Несмотря на оптимистичные комментарии менеджмента о положительной динамике продаж в июле, перспективы развития Starbucks в этом году ухудшаются. Кроме снижения темпов роста заметно резкое падение прибыльности. Акции сети могут оставаться под давлением вблизи текущих уровней, пока сохраняется неопределенность относительно распространения вируса в мире и изменения привычек потребителей. Наша целевая цена составляет $76.



