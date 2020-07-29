Во вторник утром котировки сентябрьских фьючерсов Брент поднялись до $43,8/барр., а затем стали снижаться. Во время торгов в США они не опустились ниже $43,00/барр., хотя дважды приближались к этой отметке. По итогам дня цена фьючерсов Брент ближайшего месяца поставки зафиксировалась на уровне $43,22/барр., на $0,19/барр. ниже, чем на предыдущей сессии.

Пессимизм на рынке нефти был отчасти обусловлен разочаровывающим индексом потребительской уверенности в США за июль: он опустился с 98,3 пункта в июне до 92,6 на фоне ускоренного распространения коронавируса и роста заявок на пособие по безработице впервые с конца марта. Еще одним негативным фактором стала очередная патовая ситуация при обсуждении нового пакета фискальных мер в США объемом $1 трлн: лидеры республиканцев и демократов обвинили друг друга в нежелании идти на компромисс. Ситуация с коронавирусом в США пока не улучшается: вчера четыре штата сообщили о рекордном количестве умерших от COVID-19, а в целом в стране оно превысило 1 300 человек, что стало рекордным дневным приростом с мая, по данным Reuters. Сегодня власти Гонконга сегодня предупредили, что город находится на грани очередной вспышки коронавирусной инфекции, призвав жителей по возможности оставаться дома.

Вчера поздно вечером Американский институт нефти (API) сообщил о существенном сокращении запасов нефти на прошлой неделе — на 6,8 млн барр. до 531 млн барр. (напомним, что, согласно последнему отчету Управления энергетической информации США (EIA), запасы нефти были на уровне 536,6 млн барр.). Запасы снизились на фоне уменьшения суточного импорта нефти на 1,3 млн барр. и увеличения нефтепереработки на 0,09 млн барр./сут. При этом запасы нефти в Кушинге снова выросли (на 1,1 млн барр.). Данные API по нефтепродуктам оказались скорее пессимистичными: запасы бензина увеличились на 1,1 млн барр., запасы дистиллятов — на 0,19 млн барр. Сегодня, в 17:30 мск, инвесторы ждут еженедельного отчета EIA. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагает, что данные EIA покажут увеличение запасов нефти на 0,45 млн барр., снижение запасов бензина на 2 млн барр. и рост запасов дистиллятов на 1 млн барр. Оптимистичная статистика API по запасам нефти поддержала котировки Брент на ночной сессии — они выросли на $0,45/барр. до $43,5/барр.

Мы полагаем, что сегодняшний отчет EIA по запасам углеводородов в целом будет оптимистичным и продемонстрирует уменьшение запасов нефти примерно на 4 млн барр. на фоне снижения импорта и увеличения экспорта. Кроме того, по нашему мнению, EIA сообщит о сокращении запасов бензина (хотя по данным API они повысились). Статистика GasBuddy (агрегатора данных по розничным продажам бензина в США) показывает, что за неделю, завершившуюся 25 июля, спрос на бензин в стране увеличился почти на 1% после падения на 5% неделей ранее. Спрос на бензин в США начал стабилизироваться после роста, который наблюдался с весны до выходных, когда отмечался День независимости (4 июля), и это негативно влияет на настрой инвесторов.

На наш взгляд, позитивной статистики EIA по запасам нефти и бензина может быть достаточно, чтобы котировки Брент выросли до уровня технического сопротивления $44,1/барр. (до этого, конечно, должен быть пробит уровень сопротивления $43,6/барр.). Еще одним фактором поддержки для рискованных активов сегодня могут быть мягкие комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке. Он может просигнализировать о том, что процентные ставки останутся около нулевых уровней на более длительное время, т. к. заболеваемость коронавирусом продолжает расти.



