Российские банки начинают отчитываться за 2к20: первым, 30 июля, опубликует результаты Сбербанк, а затем, 6 августа, представит отчетность Тинькофф-Банк. Прошлый квартал был весьма необычным периодом из-за введения мер социального дистанцирования, однако с поправкой на конъюнктуру мы ожидаем достойные результаты – ROE на уровне 14% у Сбербанка и 36% у Тинькофф-Банка, – благодаря ускоренному восстановлению кредитования и деловой активности после ослабления карантинных мер по всей стране с середины мая, при этом пик стоимости риска был пройден в 1к20. Исходя из этих факторов, финансовые результаты могут превысить наши прогнозы, хотя связанные с пандемией риски по-прежнему высоки. Прогнозные цены на 12 месяцев остаются на уровнях 270 руб. за одну обыкновенную акцию Сбербанка и 34 долл. за одну ГДР Тинькофф-банка, которые подразумевают ожидаемую полную доходность 39% и 37%, соответственно.

По бумагам обоих банков подтверждаем рекомендацию Покупать. Восстановление макроэкономических параметров поддерживает ROE. Банки ожидаемо показали отрицательную динамику кредитных портфелей, поскольку карантинные меры действовали на протяжении большей части 2к20, однако последующее восстановление деловой и кредитной активности значительно опередило наши предположения. Субсидированные процентные ставки по ипотеке и общее смягчение процентной политики (снижение ключевой ставки на 1,75% в течение 1п20) способствовали росту ипотечного кредитования, при этом отложенный спрос на кредиты отчасти реализовался в июне. Коэффициент одобрения кредитов в розничном сегменте резко упал в апреле, но начал восстанавливаться с середины мая, хотя пока не достиг докарантинного уровня. Вместе с тем чистая процентная маржа может снижаться в последующие кварталы из-за уменьшения эффекта от снижения ставок по депозитам. Отчисления в резервы уменьшились благодаря улучшению макроэкономической конъюнктуры, исходя из чего, как мы полагаем, пик стоимости риска был пройден в 1к20. Сбербанк.

Мы ожидаем достойные финансовые результаты за 2к20 – в частности, ROE может достичь 14% (благодаря прибыли от торговых операций), что соответствует верхней границе консенсус-прогноза. Повышение чистой процентной маржи на 6 бп к/к должно компенсировать падение чистого комиссионного дохода на 11,3% к/к, при этом, учитывая хорошую прибыль от торговых операций и сдержанное увеличение операционных расходов, доходы будут по-прежнему опережать в росте расходы. Как мы полагаем, стоимость риска снизится на 35 бп к/к, что поддержит восстановление ROE. Тинькофф-Банк. Мы предполагаем хорошие результаты за 2к20 по МСФО: чистая прибыль останется приблизительно на уровне предыдущего квартала и составит 9 млрд руб. (+10,8% г/г), а ROE достигнет 36% благодаря сдержанному росту операционных расходов и снижению отчислений в резервы.