По сообщению газеты Коммерсант, правительство РФ рассматривает возможность снижения ставки НДС для ресторанов и кафе с 20% до 10%. 

Размер рынка общественного питания в России в прошлом году составил 1,3 трлн руб. – примерно 2% всех потребительских расходов россиян. Из общего объема 51% пришелся на фастфуд-сети, 25% – на рестораны. Введенные в связи с пандемией COVID-19 меры сильно ударили по трафику. Подавляющее большинство предприятий общественного питания было закрыто на вход в течение почти трех месяцев, а их оборот упал на 50–75% г/г, поскольку услуги доставки не везде были организованы одинаково хорошо и начали активно использоваться лишь с введением мер социального дистанцирования. Снижение НДС могло бы поддержать отрасль в это сложное время, позволив ресторанами и кафе расширить ассортимент, что наверняка положительно повлияло бы на количество посетителей.  

 

 