НДС для предприятий общественного питания может быть снижен до 10%
По сообщению газеты Коммерсант, правительство РФ рассматривает возможность снижения ставки НДС для ресторанов и кафе с 20% до 10%.
Размер рынка общественного питания в России в прошлом году составил 1,3 трлн руб. – примерно 2% всех потребительских расходов россиян. Из общего объема 51% пришелся на фастфуд-сети, 25% – на рестораны. Введенные в связи с пандемией COVID-19 меры сильно ударили по трафику. Подавляющее большинство предприятий общественного питания было закрыто на вход в течение почти трех месяцев, а их оборот упал на 50–75% г/г, поскольку услуги доставки не везде были организованы одинаково хорошо и начали активно использоваться лишь с введением мер социального дистанцирования. Снижение НДС могло бы поддержать отрасль в это сложное время, позволив ресторанами и кафе расширить ассортимент, что наверняка положительно повлияло бы на количество посетителей.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200729/831842796.html