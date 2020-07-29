Золото штурмует отметку $2 000/унц. быстрее, чем ожидалось Уровень, который мы ожидали к концу 2020, почти достигнут – новые волны коронавируса в мире подстегнули рост цены. Они создают неопределенность в отношении восстановления экономики и вынуждают правительства усиливать меры поддержки. США, где количество случаев заражения удвоилось и превысило 50 тыс. в день, планируют потратить еще $1 трлн, включая очередные «вертолетные» деньги в размере $1 200 на человека. Опасаясь последствий работы «печатного станка», инвесторы ищут защиту в безопасных активах, каким и является золото.

Повышаем прогноз по цене золота на конец 2020 до $2 200/унц. После такого стремительного ралли мы видим вероятность коррекции или консолидации вблизи текущих уровней. Однако факторы, из-за которых золото дорожает – смягчение ДКП в мире, торговая напряженность, новые волны распространения вируса – сохраняются. Мы ожидаем, что приток средств в ETF продолжится и повышаем наш прогноз по цене золота на конец 2020 до $2 200/унц. и до $2 250/унц. в среднем в 2021. Риски для наших прогнозов представляют: 1) глубокий шок для рынка (который окажет влияние на золото, как это было во время кризисов 2008 и 2020); 2) прорыв в изобретении вакцины, который приведет к быстрому восстановлению экономики и ужесточению ДКП.

По спот-ценам остался ограниченный потенциал роста у Полиметалла и производителей средней капитализации Мы сделали корректировку по рынку (MtM), заложив цену золота $1 930/унц. и курс 71 руб./$. Рынок эффективен, и оставшийся потенциал роста по сравнению с 12M форвардным мультипликатором EV/EBITDA составляет 7% для POLY, 4% для HGM и 8% для POG. Petropavlovsk увяз в корпоративном конфликте (есть риск недружественного поглощения), и мы подтверждаем наше предпочтение Highland. Нам нравится его профиль роста, предлагающий скачок производства на 65% в 2023, когда будет запущена Кекура, которая добавит $280 млн к EBITDA при TCC $511/унц. Селигдар торгуется с EV/EBITDA 3.0x, что также не дорого по сравнению с более крупными аналогами. Полюс дорог – меньше левериджа на цену золота Полюс торгуется с MtM EV/EBITDA 8.5x против своего 12M среднего 7.2x, также у него есть риск потенциального убытка в $100 млн во 2П20 от хеджирования. Мы ожидаем, что цена золота продолжит расти, поддерживая все компании сектора, включая Полюс. Однако завышенная оценка последнего, на наш взгляд, будет ограничивать оставшийся потенциал роста.