Фондовые индексы США закрылись 28 июля в минусе на фоне опасений, связанных с ослаблением потребительской уверенности, разочаровывающих финансовых результатов и противостояния в Конгрессе между демократами и республиканцами по стимулирующему плану. Индекс доверия потребителей от Conference Board в июле опустился с 98 до 93, что отражает опасения о второй волне эпидемии. Индекс S&P500 снизился по итогам сессии на 0,65%, до 3218 пунктов. Хуже других торговались сектора сырьевых товаров и энергетики. В плюсе закрылись недвижимость, коммунальные услуги и потребительские товары.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику в ожидании итогов заседания ФРС. Угроза пандемии сохраняется. Беспокойство инвесторов вызывают вспышки заражений в Европе и Азии. При этом в США рост заболеваемости продолжает замедляться, что вкупе с прогрессом в разработке вакцины компенсирует негатив.

В фокусе остается новый пакет фискальных стимулов. Предложение республиканцев о снижении дополнительных выплат по пособиям по безработице с $600 до $200 вызвало протест демократов, что осложняет перспективы принятие пакета помощи. Отсутствие новых стимулов нервирует инвесторов, так как угрожает восстановлению экономики.

Кроме того, инвесторы сегодня будут следить за слушаниями в Конгрессе по вопросу доминирования технологических компаний на цифровых платформах с участием руководителей Amazon, Facebook, Alphabet и Apple. Комментарии менеджмента могут влиять на котировки акций компании в преддверии завтрашних квартальных результатов.

Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Гонконгский Hang Seng в плюсе на 0,45%, шанхайский CSI300 прибавляет больше 2%. Японский Nikkei теряет более 1% после новостей о снижении прогноза роста экономики Японии в 2020 до —4%. Биржи Европы торгуются в нуле.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, снизился. Ставка по 10-летним трежерис колеблется вблизи 0,60%. Августовский фьючерс на приближается к $44. Золото в нуле у $1950. Аппетит к риску неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе сегодняшней сессии сможет удержаться выше 3200 пунктов.

Внимание инвесторов будет сосредоточено на итогах заседания FOMC. Сегодня ФРС огласит решение по монетарной политике. Сохранение ставок на нуле сейчас не вызывает вопросов, но регулятор способен укрепить уверенность инвесторов в продолжительности цикла мягкой политики, например, допустив временное превышение инфляции над таргетом в 2%. В целом инвесторы ждут сохранения мягкого тона, что подтверждает вчерашним решением продлить срок действия нескольких программ по чрезвычайному кредитованию до конца года

До открытия рынка результаты представят Boeing CME. До открытия рынка результаты представят Boeing и CME. От CME ждем положительные финансовые результаты из-за наблюдаемых в последнее время повышенных объемов торгов в том числе фьючерсами. Ожидается, что Boeing Co сообщит о резком падении выручки во втором квартале из-за приостановки эксплуатации самолетов 737 MAX и коронакризиса, который вынудил несколько авиакомпаний временно отказаться от закупки самолетов.

Корпорация McDonald's, вероятно, продемонстрирует значительное падение продаж, поскольку работа ресторанов была приостановлена на время карантина. Ожидается, что Boeing Co сообщит о резком падении выручки во втором квартале из-за заземления самолетов 737 MAX и коронакризиса, который вынудил несколько авиакомпаний отложить поставки самолетов.

После закрытия отчитаются Paypal и Qorvo. От Paypal положительные финансовые результаты из-за наблюдаемого прироста в обработанных транзакциях, а также притока новых пользователей как приложение PayPal, так и Venmo. Компания Qorvo находится под давлением слабой динамики продаж смартфонов, при этом, тренд на рост доли смартфонов, с поддержкой 5G практически полностью перекрывает сокращение продаж смартфонов. Ждем прогнозы менеджмента.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 12 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 продолжает проходить проверку на прочность. Шансы на развитие ралли уменьшились, но сохраняются. Индекс вновь тестирует сопротивления, которое располагается у вершины июня, но неспособность индекса закрепиться выше настораживает. Показатели моментума дают противоречивую картину. Индикатор RSI остается выше нейтральной отметки 50. MACD ухудшился и ушел в минус. В случае завершения бэктеста и успешного разворота вверх очередной целью может стать закрытие гэпа от 3328 пунктов. В случае развития нисходящей коррекции поддержкой для индекса способен стать уровень 3140 пунктов, а далее — 200-дневная средняя в районе 3040 пунктов.