Натуральные продукты всегда пользовались спросом на американском продовольственном рынке, продолжающем постоянно расширяться. При этом прослеживается благоприятная рыночная конъюнктура для выхода продовольственных компаний на биржу, поскольку инвесторы предъявляют высокий спрос на рисковые активы, что находит отражение в динамике американских фондовых индексов. Помимо этого, на фоне эпидемии коронавируса было зафиксировано увеличение потребления ряда потребительских товаров, в связи с чем компания Vital Farms выбрала удачный момент для проведения IPO.

В пятницу, 31 июля 2020 года, состоится IPO компании на фондовой бирже Nasdaq.

Vital Farms Inc. позиционирует себя как этичный производитель продовольственных продуктов. Компания является вторым по размеру поставщиком пищевых и сельскохозяйственных яиц в США (базируясь на суммарной стоимости розничных продаж и не учитывая частные торговые марки). Vital Farms придерживается высоких стандартов содержания животных, в соответствии с которыми птицы основную часть своей жизни находятся под открытом небом и на каждую курицу приходится порядка 10 кв м.

В свою очередь, основной производимой продукцией Vital Farms являются натуральные яйца, продажи которых формируют около 90% ее доходов. В то же время компания производит и другие виды яичной продукции, а также сливочное масло. При этом примерно 50% выручки Vital Farms формируется от продажи своей продукции оптовым клиентам, таким как United Natural Foods, KeHE Distributors, US Foods и др. Практически вся остальная часть выручки приходится на продажу продукции напрямую американским ритейлерам.

Из-за эпидемии коронавируса потребители стали больше проводить времени дома, в связи с чем было зафиксировано расширение спроса на различные продовольственные товары. Данная тенденция привела как к росту финансовых показателей крупных ритейлеров в США, например, Walmart и Kroger, так и результатов непосредственно Vital Farms. В I квартале 2020 года выручка компании составила $47,6 млн против $32,9 млн за аналогичный период годом ранее, что свидетельствует о ее расширении на 44% в годовом выражении. Стоит отметить, что бизнес Vital Farms демонстрировал высокие темпы роста и ранее. В 2010 году выручка компании составляла всего $1,9 млн, а за 2019 год ее значение превысило $140 млн. Таким образом, за период 2010-2019 гг. среднегодовые темпы роста выручки находились на уровне 61,3%.

На данный момент компания планирует разместить акции на $125 млн, а ее капитализация после IPO cоставит порядка $627 млн.