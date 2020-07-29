На рынке сохраняется мышиная спекулятивная возня с периодическими достаточно резкими заходами то вверх, то вниз. Но, поскольку эти движения кратковременны и незначительны, то и влияние они на общую ситуацию никакого не оказывают. Вот и вчера целый день индексы стояли вблизи нулевой отметки преимущественно в красной зоне и особо не дергались. Но в последние 2 часа торгов спекулянтам вдруг вздумалось немного раскачать рынок, и на относительно небольших объемах котировки стремительно пошли вниз. Основной удар медведей пришелся на самые спекулятивные и «раскрученные» акции компаний преимущественно технологического сектора. Ну а кого же еще раскачивать? Позавчера они были в хорошем плюсе, а вчера фактически в таком же минусе. Так что все закономерно. В итоге индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ и потерял более своих старших коллег —1,27%. Естественно, что и на отраслевом уровне акции компании технологического сектора были в числе худших, средние потери здесь составили 1,61%. Хуже них оказались только акции сырьевых компаний, которые опять же днем ранее были в числе лучших. Короче, классические спекулятивные качели с вылетами вверх и вниз.

На фоне этих спекулятивных игр основное внимание инвесторов было приковано к акциям компаний, публикующих свою квартальную отчетность. Особенный интерес вызывала отчетность таких компаний как Pfizer (PFE,+3,94%), McDonald’s (MCD,-2,49%) и 3M (MMM,-4,85%). Как видим, надежды инвесторов оправдал только фармацевтический гигант Pfizer. Но, впрочем, чего еще можно ожидать от фармацевтической компании в период глобальной эпидемии? Конечно же компании медицинского сектора являются одними из явных бенефициаров текущей ситуации и Pfizer один из главных игроков среди них.

А вот промышленные компании как раз находятся на противоположном полюсе — в числе наиболее пострадавших. И отчетность компании 3M тому яркое свидетельство. Поэтому падение котировок этой компании после выхода ее отчетности почти на 5% не выглядит совсем уж неожиданным.

Но вот от кого ждали хоть какого-то позитива, так это от McDonald’s. И если не хороших финансовых показателей — откуда они возьмутся, если рестораны во втором квартале были закрыты большую часть времени, то хотя бы позитивных прогнозов на конец года. Однако и прогнозы оказались не слишком вдохновляющими. И хотя компания сообщила о том, что в настоящее время работает 96% всех ресторанов, но эта цифра явно вошла в противоречие с информацией о закрытии 200 ресторанов в США из-за коронавируса и не слишком вдохновила инвесторов.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже во вторник 28 июля было заключено 477 тысяч сделок с акциями 1 180 эмитентов на общую сумму более 500 миллионов долларов США.

Также хочется особо отметить, что с сегодняшнего дня у российских инвесторов появились новые возможности для инвестирования. С 29 июля на Санкт-Петербургской бирже начались торги еще 84 новыми акциями. При этом общее количество ценных бумаг иностранных эмитентов на данный момент достигло уже 1 407.

Около четверти добавленных акций (22 эмитента) приходится на сектор здравоохранения. Из них 12 являются компаниями средней и малой капитализации, ведущими деятельность в области биотехнологических исследований и разработок. Кроме того, представлены также компании из промышленного (13 эмитентов), финансового (12 эмитентов) и целого ряда других секторов экономики. Список новых компаний доступен на сайте биржи.

Ожидания рынка 29 июля. Середина недели и все проблемы, тревоги и надежды собрались воедино в один клубок. Нам предстоит сегодня пережить достаточно трудный день. Однако это не значит, что он должен быть плохим. По крайней мере, по итогам первой половины дня фьючерсы на основные американские индексы держатся в зеленой зоне, прибавляя по несколько десятых процента к вчерашнему закрытию. То есть можно сказать, что инвесторы верят в лучшее.

А сегодня на повестке дня очень много чего интересного. Во-первых, в самом разгаре сезон отчетности и еще до открытия рынка нас порадуют (вот только порадуют ли?) своими финансовыми показателями такие знаковые компании как Boeing (BA), General Electric (GE) и General Motors (GM). Здесь стоит отметить, что вчера вечером после окончания торгов нас действительно порадовали своей отчетностью компании Starbucks (SBUX) и особенно Advanced Micro Devices (AMD). И та, и другая компания показала цифры лучше ожиданий аналитиков и на постмаркете уверенно выросли на 5 и на 10 процентов соответственно.

Во-вторых, на корпоративном фронте сегодня все с интересом будут наблюдать за антитрестовскими слушаниями по делу 4 компаний — Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Facebook (FB) и Alphabet (GOOGL). Дело это старое, тяжелое и скорее всего бесперспективное. Но законодатели безусловно могут попортить нервы инвесторам. И здесь надо быть начеку, так как какая-нибудь случайно появившаяся негативная информация легко может обвалить акции этих 4-х компаний.

В-третьих, это макроэкономические данные. Здесь как всегда по средам мы увидим данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, а также данные о сделках с недвижимостью, находящихся на рассмотрении. Данные эти сами по себе интересны, но вряд ли они сегодня будут играть главную роль.

И, наконец, в-четвертых… это как вишенка на торте — пресс-конференция Председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам планового заседания Комитета по открытым рынкам. В 21-00 мск будет объявлено решение по ставке, но здесь все уверены, что ставка останется на прежнем уровне. Так что интерес участников рынка будет смещен конечно же именно на выступление Пауэлла, которое начнется в 21-30 мск. И как всегда по ходу этого выступления можно ожидать резких движений на рынке и всплески волатильности.

Вот такой серьезный ждет нас сегодня день. И прогнозировать его исход очень и очень трудно. Однако будем надеяться, что позитив все же перевесит и торги завершатся в зеленой зоне.



