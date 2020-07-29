Акции ММК в неплохом положении для развития роста
В лидерах роста к середине сессии пребывали депозитарные расписки Ленты (+5,59%) и привилегированные акции Россетей (+3,11%). В лидерах снижения были гдр X5 Retail Group (-2,41%) и акции ММК (-1,76%).
Бумаги Ленты уже третий день подряд продолжают ралли после публикации сильных квартальных результатов.
ММК в среду представила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие, согласно которым чистая прибыль упала на 62% в годовом исчислении, несколько хуже прогнозов. В компании объявили о дивидендах за первое полугодие в размере 0,607 руб. на акцию, что соответствует полугодовой доходности лишь в 1,5%.
С технической точки зрения акции ММК, однако, продолжают постепенное восстановление с июньских минимумов при преобладании восходящего тренда по ADX. Бумаги находятся в неплохой позиции для развития повышения и возвращения к июньскому пику 43,83 руб. Благоприятный сигнал подтвердится при закреплении выше 40,55 руб. Ближайшие краткосрочные поддержки для бумаг расположены в районе 38,50-39 руб., а среднесрочная – у 37 руб.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200729/831843425.html