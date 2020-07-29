В лидерах роста к середине сессии пребывали депозитарные расписки Ленты (+5,59%) и привилегированные акции Россетей (+3,11%). В лидерах снижения были гдр X5 Retail Group (-2,41%) и акции ММК (-1,76%).

Бумаги Ленты уже третий день подряд продолжают ралли после публикации сильных квартальных результатов.

ММК в среду представила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие, согласно которым чистая прибыль упала на 62% в годовом исчислении, несколько хуже прогнозов. В компании объявили о дивидендах за первое полугодие в размере 0,607 руб. на акцию, что соответствует полугодовой доходности лишь в 1,5%.

С технической точки зрения акции ММК, однако, продолжают постепенное восстановление с июньских минимумов при преобладании восходящего тренда по ADX. Бумаги находятся в неплохой позиции для развития повышения и возвращения к июньскому пику 43,83 руб. Благоприятный сигнал подтвердится при закреплении выше 40,55 руб. Ближайшие краткосрочные поддержки для бумаг расположены в районе 38,50-39 руб., а среднесрочная – у 37 руб.