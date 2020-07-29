Крупнейшая публичная корпорация в индустрии платежей Visa Inc. (V) отчиталась за третий квартала 2020 финансового года, который заканчивается 30 сентября, снижением прибыли на акцию на 22%, до $1,07, при сокращении чистой прибыли на 23%, до $2,4 млрд. Этот результат объясняется уменьшением чистой выручки на 17%, до $4,8 млрд, из-за влияния фактора пандемии на трансграничные операции, а также меры по социальному дистанцированию. При этом с каждым месяцем второго календарного квартала наблюдалось улучшение в части числа обработанных транзакций, что позволяет рассчитывать на более сильные результаты по итогам текущего квартала. Visa показала нормальный финансовый результат. Без учета фактора пандемии ее показатели были бы выше, чем результаты за тот же период 2019-го. Дивидендная политика корпорации остается неизменной. С начала финансового года (30 сентября 2019-го) было выкуплено акций на $6,5 млрд.

За квартал было обработано 30,7 млрд транзакций (Processed Transactions) (-13%). Выручка от процессинга (Data Processing Revenues) снизилась на 5%, до $2,5 млрд. С учетом уменьшения числа транзакций общий денежный объем транзакций (Total Volume) опустился на 15%, лр $2,49 трлн. В связи со снижением денежного объема транзакций произошло разнонаправленное изменение выручки от комиссий для банков-эмитентов и эквайеров: внутри одной страны (Service revenues) выручка осталась неизменной – $2,4 млрд (0%), в то время как трансграничные транзакции (International transaction revenues) упали на 44%, до $1,1 млрд. Это объясняется действовавшим по всему миру карантином и иными ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Прочая выручка, которая включает услуги по предоставлению аналитических данных для клиентов, опустилась на 8%, до $0,31 млрд. Ретро-бонусы (Client incentives) сократились на 2%, до $1,5 млрд, и составили 23,8% от валовой выручки, что выше результатов годом ранее (20,9%) и планового показателя 23,5%. Впрочем, у Mastercard Incorporated (MA), основного конкурента Visa, показатель ретро-бонусов к выручке за первый квартал составил 35%.

Целевая цена по акции Visa в течение года составляет $197. Прибыль на акцию по итогам года мы прогнозируем на уровне $5,08, по итогам текущего квартала — $1,17. Пессимистический сценарий предполагает снижение котировки до $180. С точки зрения перспектив V вместе с MA — одна из самых привлекательных идей на рынке, так как потенциал роста индустрии электронных платежей не будет исчерпан еще многие годы. В этой связи бумаги данных компаний интересны для долгосрочных инвестиций. В текущей ситуации мы считаем, что акции будут в течение года показывать результаты на уровне рынка и что V стоит держать.