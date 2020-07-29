Во 2-м квартале 2020 г. выплавка никеля выросла на 4% г/г благодаря выходу на проектную мощность новой технологии по производству рафинированного никеля на Кольской ГМК. Производство меди осталось на уровне 2-го квартала 2019 г. из-за снижения объемов переработки медного концентрата, купленного у ГК «Ростех», а также неблагоприятных метеоусловий. В металлах платиновой группы (МПГ) произошел спад, обусловленный высокой базой прошлого года: производство палладия снизилось на 5% г/г, платины – на 6% г/г. Менеджмент отметил отсутствие влияние пандемии COVID-19 на операционную деятельность Норникеля и сохранил неизменным производственный прогноз на 2020 г.

Мы считаем, что компания не столкнется с серьезным падением продаж по итогам 1-го полугодия 2020 г. По аналогии с предыдущими кризисами возможно снижение объемов реализации на 10% г/г, однако ралли цен палладия в 1-м квартале 2020 г. должно компенсировать ценовой спад в других металлах. В то же время увеличение капитальных затрат, неопределённость вокруг штрафа, неизбежный рост долговой нагрузки и снижение дивидендных выплат после 2021 г. ограничивают потенциал роста котировок компании. Актуальная целевая цена для акций Норникеля установлена на уровне 18​ 248 руб., что соответствует рекомендации «Держать».



