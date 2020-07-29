В среду FOMC ФРС США должен принять решение по монетарной политике. Общее мнение, никаких изменений пока не будет.

Однако, с моей точки зрения, сегодня руководство ФРС должно разъяснить, что они думают о контроле за кривой доходности казначейских облигаций. Эта тема не раз звучала в последних выступлениях руководителей американского ЦБ.

Судя по всему, четкой позиции не сформировалось. Поэтому сегодняшнее заседание имеет большое значение. Вчера перед началом заседания FOMC, ФРС заявила, что пролонгирует до конца года чрезвычайные программы по корпоративному кредитованию.

Однозначно, это можно расценивать как сигнал к продолжению сверхмягкой монетарной политики. Будет ли сделан следующий шаг, узнаем сегодня.