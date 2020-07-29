В центре внимания инвесторов - заседание ФРС США
В среду FOMC ФРС США должен принять решение по монетарной политике. Общее мнение, никаких изменений пока не будет.
Однако, с моей точки зрения, сегодня руководство ФРС должно разъяснить, что они думают о контроле за кривой доходности казначейских облигаций. Эта тема не раз звучала в последних выступлениях руководителей американского ЦБ.
Судя по всему, четкой позиции не сформировалось. Поэтому сегодняшнее заседание имеет большое значение. Вчера перед началом заседания FOMC, ФРС заявила, что пролонгирует до конца года чрезвычайные программы по корпоративному кредитованию.
Однозначно, это можно расценивать как сигнал к продолжению сверхмягкой монетарной политики. Будет ли сделан следующий шаг, узнаем сегодня.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200729/831843806.html